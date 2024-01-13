В Башкирии в этом году пройдет полная модернизация центров занятости

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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По итогам конкурсного отбора Башкортостан вошел в число пилотных регионов по комплексной модернизации службы занятости. Для подготовки к реализации инициативы создали единый Республиканский центр занятости населения с 68 филиалами во всех городах и районах республики. Обновление проведут по проекту Минтруда РФ.
В муниципалитетах определили места для размещения будущих кадровых центров и уже обучили для работы в них более 700 специалистов. В помещениях проведут ремонт с созданием современных офисов, которые будут работать по принципу одного окна. Для посетителей создадут комфортные условия с возможностью использовать цифровые сервисы, а также обеспечат доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья, откроют детские уголки. При этом 23 кадровых центра будут работать в новых модульных зданиях.
По словам министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленары Ивановой, первые модульные кадровые центры планируется открыть в Дуванском районе и Сибае.
Благодаря нацпроекту «Демография» в России активно обновляют центры занятости. В них не только помогают найти работу, но и оказывают профориентационные и юридические услуги, а также предлагают пройти профобучение. Один из главных принципов работы центров нового типа — клиентоориентированность. И рядовые соискатели, и работодатели, которые ищут сотрудников, могут рассчитывать на максимально адресный, индивидуальный подход.