В Башкирии в этом году пройдет полная модернизация центров занятости

В муниципалитетах определили места для размещения будущих кадровых центров и уже обучили для работы в них более 700 специалистов. В помещениях проведут ремонт с созданием современных офисов, которые будут работать по принципу одного окна. Для посетителей создадут комфортные условия с возможностью использовать цифровые сервисы, а также обеспечат доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья, откроют детские уголки. При этом 23 кадровых центра будут работать в новых модульных зданиях.