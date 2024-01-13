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Сотни жителей Ярославской области без света и тепла: власти не реагируют

Сотни жителей Ярославской области без света и тепла: власти не реагируют

13 января 2024, 09:31
Фото: newizv.ru
Пошла третья неделя, как села Ярославской области остались без света и тепла. Тем временем губернатор Михаил Евраев поглощен вопросом освещения нового моста.

В условиях нарушения подачи электричества живут села Высокое, Покровское, деревни Березники и Инальцино. В Березниках тепло в дома подает централизованная котельная. В случае поломки котла деревня замерзнет. В Высоком насчитывается около 300 жителей, в Березниках столько же, в Инальцино более 100 человек. В других деревнях — Покровском, Землево, Долгополово — проживает еще около сотни человек. Об этом информируют «Новые известия».

В Яковцево Борисоглебского района в отсутствие отопления замерз и закрылся фельдшерский пункт, хотя местный фельдшер приложила массу усилий для спасения ситуации. 200 человек в деревне лишились медицинской помощи.

Свет и отопление отключили в школах Яковцево, Высокого, Березников. Учебный процесс прерван.

При этом в районном центре — поселке Борисоглебский — все хорошо и со светом, и с теплом. И вместо того, чтобы поддержать замерзающие районы, руководство направило свою деятельность на совершенно неожиданные участки. Так, в райцентре всю ночь освещают новый мост — по распоряжению губернатора Михаила Евраева.

Около семи миллионов бюджетных средств потрачено на создание подсветки и велосипедной дорожки на новом мосту, тогда как часть денег можно было выделить на расчистку просек.

В Титово-2 местные жительницы в слезах просят губернатора о помощи.

«Новые известия» встретились с женщинами в местном магазине, где тоже прекращена подача тепла и электричества. Старики и многодетные семьи тратят огромные средства, чтобы поддерживать в своем жилье нормальную температуру при помощи генератора, но деньги на такую роскошь есть далеко не у всех. При этом число пострадавших от отсутствия света и тепла специально занижают, убеждена местная жительница Ольга. Она рассказывает, что расчистка просек входит в круг обязанностей администрации, но в последние 10 лет в этом отношении ничего не предпринималось. «Все разрушено», — отчаивается Ольга.

Ответственность за электроснабжение района лежит на ПАО «Россети Центр», ремонтники которого сейчас проводят на работе по 12 часов в день. Три бригады по три человека брошены обслуживать 50 км непрерывных поломок. Многие не справляются и берут больничный. Сотрудники бригад связывают поломки на линиях с ветхостью проводов и конструкций.

Журналисты издания убедились, что подойти к просекам не получится: кругом горы снега. Неизбежен вопрос: на что идут ежемесячные коммунальные платежи граждан?

При этом никакого прогноза по времени окончания ремонта не дается, а местным жителям так и не удалось встретиться с начальством на протяжении всех трех недель хаоса.

#Общество
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