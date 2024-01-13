Сотни жителей Ярославской области без света и тепла: власти не реагируют

«Новые известия» встретились с женщинами в местном магазине, где тоже прекращена подача тепла и электричества. Старики и многодетные семьи тратят огромные средства, чтобы поддерживать в своем жилье нормальную температуру при помощи генератора, но деньги на такую роскошь есть далеко не у всех. При этом число пострадавших от отсутствия света и тепла специально занижают, убеждена местная жительница Ольга. Она рассказывает, что расчистка просек входит в круг обязанностей администрации, но в последние 10 лет в этом отношении ничего не предпринималось. «Все разрушено», — отчаивается Ольга.