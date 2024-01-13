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Updated Сегодня, 05:55

Из Башкирии в Киргизию поставили 20 тонн семян нута

Из Башкирии в Киргизию поставили 20 тонн семян нута

13 января 2024, 04:10. Обновлено в 05:55
Фото: 1MI
Башкирская компания отправила 20 тонн семян продовольственного нута в Киргизию благодаря поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Башкирии.

Как отметили в ведомстве, из Башкортостана в Республику Кыргызстан на днях отправились 20 тонн семян продовольственного нута. Отобранные образцы семян проконтролировали сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан.

Нут в Башкирии начали выращивать всего несколько лет назад, за это время аграрии полностью освоили технологию возделывания, а также нашли рынки сбыта. В министерстве добавили, что за 11 месяцев прошлого года из республики отгрузили 653,2 тыс. тонн агропродукции.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.

#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев
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