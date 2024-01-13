Из Башкирии в Киргизию поставили 20 тонн семян нута

Нут в Башкирии начали выращивать всего несколько лет назад, за это время аграрии полностью освоили технологию возделывания, а также нашли рынки сбыта. В министерстве добавили, что за 11 месяцев прошлого года из республики отгрузили 653,2 тыс. тонн агропродукции.