Из Башкирии в Киргизию поставили 20 тонн семян нута

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Как отметили в ведомстве, из Башкортостана в Республику Кыргызстан на днях отправились 20 тонн семян продовольственного нута. Отобранные образцы семян проконтролировали сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан.
Нут в Башкирии начали выращивать всего несколько лет назад, за это время аграрии полностью освоили технологию возделывания, а также нашли рынки сбыта. В министерстве добавили, что за 11 месяцев прошлого года из республики отгрузили 653,2 тыс. тонн агропродукции.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.