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Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Глава Госкомитета по делам молодёжи Башкирии, у которой прошли обыски, уволилась

Чиновница из Правительства Башкирии ушла в отставку

13 января 2024, 06:48
Фото: Госкомитет по молодёжной политике РБ / https://vk.com/molodez102

Глава Госкомитета по делам молодёжи Башкирии, у которой прошли обыски, уволилась

Возможную отставку предвещали источники Mkset.ru

Председатель Госкомитета Башкирии по молодёжной политике Яна Гайдук объявила о своей отставке. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отставку чиновницы предвещал источник mkset.ru. По его словам, силовики выявили нарушения при закупках для деятельности «Йәшлек House» в Уфе — они проводились без фактического проведения конкурсов. Напомним, что осенью в квартире Яны Гайдук прошли обыски связанные с уголовным делом по злоупотреблению полномочиями. Сама Гайдук считала, что те, кто затеял следствие, «мешают работать» и «занимаются фигнёй».

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Яна Гайдук, сообщая о своём решении покинуть пост, заявила, что «её не отправили в отставку». Решение уволиться она приняла накануне, перед днём рождения.

— Меня не отправили в отставку, я не бегу, ни с кем не поссорилась. И с репутацией у меня тоже все в порядке. — Я. Гайдук.

Будущее место работы и деятельность женщина не раскрывает, хотя отмечает, что «планы и мысли — конструктивны».

Связано ли увольнение Яны Гайдук с уголовным делом, достоверно неизвестно.

#Общество#Уфа#Правительство Башкирии#Новости Башкирии#Отставка#Идэль Гумеров
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