Чиновница из Правительства Башкирии ушла в отставку

Отставку чиновницы предвещал источник mkset.ru. По его словам, силовики выявили нарушения при закупках для деятельности «Йәшлек House» в Уфе — они проводились без фактического проведения конкурсов. Напомним, что осенью в квартире Яны Гайдук прошли обыски связанные с уголовным делом по злоупотреблению полномочиями. Сама Гайдук считала, что те, кто затеял следствие, «мешают работать» и «занимаются фигнёй».