Чиновница из Правительства Башкирии ушла в отставку

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Председатель Госкомитета Башкирии по молодёжной политике Яна Гайдук объявила о своей отставке. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Отставку чиновницы предвещал источник mkset.ru. По его словам, силовики выявили нарушения при закупках для деятельности «Йәшлек House» в Уфе — они проводились без фактического проведения конкурсов. Напомним, что осенью в квартире Яны Гайдук прошли обыски связанные с уголовным делом по злоупотреблению полномочиями. Сама Гайдук считала, что те, кто затеял следствие, «мешают работать» и «занимаются фигнёй».
Яна Гайдук, сообщая о своём решении покинуть пост, заявила, что «её не отправили в отставку». Решение уволиться она приняла накануне, перед днём рождения.
— Меня не отправили в отставку, я не бегу, ни с кем не поссорилась. И с репутацией у меня тоже все в порядке. — Я. Гайдук.
Будущее место работы и деятельность женщина не раскрывает, хотя отмечает, что «планы и мысли — конструктивны».
Связано ли увольнение Яны Гайдук с уголовным делом, достоверно неизвестно.