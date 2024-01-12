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Published Сегодня, 04:19

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Updated Сегодня, 04:21

Жители села под Уфой попросили власти вернуть остановки

Зининский путепровод под Уфой отрезал жителей от общественного транспорта

12 января 2024, 04:19
Фото: vk.com/bashavtotranss

Жители села под Уфой попросили власти вернуть остановки

На недовольство жителей пришлось отвечать представителям «Башавтотранса» и уфимской администрации.

Жители Зинино оказались не рады открытию путепровода. Как передаёт телеканал UTV, теперь для них недоступна остановка общественного транспорта.

Так называемое «техническое открытие» Зининского путепровода состоялось 22 декабря 2023 года после нескольких месяцев переноса ввода в эксплуатацию из-за ошибок при проектировании.

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После открытия транспортного объекта автобусы перестали заезжать в посёлок, а пассажиров водители высаживают на трассе М-5. В это же время в селе есть остановка общественного транспорта «Зинино», которая простаивает.

— Жители Зинино оказались отрезаны от муниципального транспорта!
Прошу ответственных разобраться и вернуть проезд маршрута 163 Уфалайн и 124 Башавтотранс через Зинино, по старому Нагаевскому шоссе. — Елена С.

В администрации Уфы решили пойти навстречу чаяниям жителей — выездная комиссия, составленная из Управления транспорта и связи, Управления коммунального хозяйства и благоустройства, Управления строительства, ремонта дорог и искусственных сооружений, администрации Октябрьского района — «посчитала целесообразным продлить маршруты до остановочного пункта „д. Зинино“».

В «Башавтотранс» подтвердили возобновление работы остановки в Зинино. С 11 января маршрутки №124 (ГДК — Шипово) должны заезжать в этот населённый пункт.

Автобусы перестали заезжать не только до «отдалённых населённых пунктов», но и до одной из крупнейших больниц Уфы — транспорт перестал заезжать из-за нерасчищенных дорог.

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#Город#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт#Башавтотранс#Идэль Гумеров#Зинино
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Из-за нерасчищенных дорог жители Уфы на сутки лишатся автобуса до больницы
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