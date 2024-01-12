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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Врач назвала признаки рака желудка

12 января 2024, 13:31
Кандидат медицинских наук Мария Орлюк поделилась способами определения рака желудка на начальных стадиях.

Как пишет runews24.ru, ссылаясь на комментарий собеседницы издания, на начальных стадиях онкологических заболеваний желудка никаких специфических признаков недомогания выделить нельзя. Однако некоторые реакции организма, сигнализирующие о проблемах со здоровьем, требуют обращения к доктору.

Речь идет об изжоге, тяжести в брюшной полости, подташнивании, отрыжке, метеоризме. При этом такая симптоматика свойственна также для гастрита и язвы желудка. Помимо этого, могут наблюдаться болезненная худоба, сильная хроническая усталость, слабость, плохой аппетит. При регулярном появлении таких признаков плохого самочувствия необходимо посетить гастроэнтеролога.

Орлюк напоминает о важности ежегодной плановой диспансеризации. Кроме того, специалист указывает, что в возрасте после 45 лет к общим обследованиям должно прибавиться выполнение ЭФГДС и анализ крови на онкомаркеры, на СА 19.9, СА 72-4 и РЭА раз в год.

#Общество
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