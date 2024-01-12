Врач назвала признаки рака желудка

Орлюк напоминает о важности ежегодной плановой диспансеризации. Кроме того, специалист указывает, что в возрасте после 45 лет к общим обследованиям должно прибавиться выполнение ЭФГДС и анализ крови на онкомаркеры, на СА 19.9, СА 72-4 и РЭА раз в год.