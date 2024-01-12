Врач назвала признаки рака желудка

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Как пишет runews24.ru, ссылаясь на комментарий собеседницы издания, на начальных стадиях онкологических заболеваний желудка никаких специфических признаков недомогания выделить нельзя. Однако некоторые реакции организма, сигнализирующие о проблемах со здоровьем, требуют обращения к доктору.
Речь идет об изжоге, тяжести в брюшной полости, подташнивании, отрыжке, метеоризме. При этом такая симптоматика свойственна также для гастрита и язвы желудка. Помимо этого, могут наблюдаться болезненная худоба, сильная хроническая усталость, слабость, плохой аппетит. При регулярном появлении таких признаков плохого самочувствия необходимо посетить гастроэнтеролога.
Орлюк напоминает о важности ежегодной плановой диспансеризации. Кроме того, специалист указывает, что в возрасте после 45 лет к общим обследованиям должно прибавиться выполнение ЭФГДС и анализ крови на онкомаркеры, на СА 19.9, СА 72-4 и РЭА раз в год.