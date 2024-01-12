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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Врач назвала первые распространенные симптомы рака желудка

Врач назвала первые распространенные симптомы рака желудка

12 января 2024, 08:24
Фото: 1MI
Завкафедрой хирургических болезней медицинского факультета Университета «Синергия», к. м. н. Мария Орлюк рассказала о ранних и наиболее типичных проявлениях онкологического заболевания в желудке человека.

Как передает runews24.ru, врач подчеркнула, что в самом начале развития рака желудка нет абсолютно характерных проявлений заболевания, поэтому любой сигнал организма должен быть воспринят всерьез.

По ее словам, к ранним симптомам онкологии желудка можно отнести изжогу, тяжесть в животе, тошноту, отрыжку, метеоризм. Это очень похоже на гастрит и язву желудка. Однако в число симптомов рака желудка входит беспричинная потеря веса, быстрая утомляемость, слабость, снижение аппетита.

Отмечается, что несмотря на то, что врачи говорят о симптомах рака желудка довольно часто, очень много пациентов узнают о своей болезни случайно. Это объясняется тем, что протекание ранней стадии заболевания схоже с симптомами язвы и гастрита. Это обуславливает высокую смертность от данной патологии.

В связи с этим Орлюк посоветовала не игнорировать даже незначительные симптомы, учитывать такие факторы риска, как наследственность, возраст, наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Врач заявила, что всем людям с целью профилактики онкологических заболеваний необходимо 1 раз в год проходить плановую диспансеризацию.

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