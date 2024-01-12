Врач назвала первые распространенные симптомы рака желудка

Отмечается, что несмотря на то, что врачи говорят о симптомах рака желудка довольно часто, очень много пациентов узнают о своей болезни случайно. Это объясняется тем, что протекание ранней стадии заболевания схоже с симптомами язвы и гастрита. Это обуславливает высокую смертность от данной патологии.