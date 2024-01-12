Врач назвала первые распространенные симптомы рака желудка

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Как передает runews24.ru, врач подчеркнула, что в самом начале развития рака желудка нет абсолютно характерных проявлений заболевания, поэтому любой сигнал организма должен быть воспринят всерьез.
По ее словам, к ранним симптомам онкологии желудка можно отнести изжогу, тяжесть в животе, тошноту, отрыжку, метеоризм. Это очень похоже на гастрит и язву желудка. Однако в число симптомов рака желудка входит беспричинная потеря веса, быстрая утомляемость, слабость, снижение аппетита.
Отмечается, что несмотря на то, что врачи говорят о симптомах рака желудка довольно часто, очень много пациентов узнают о своей болезни случайно. Это объясняется тем, что протекание ранней стадии заболевания схоже с симптомами язвы и гастрита. Это обуславливает высокую смертность от данной патологии.
В связи с этим Орлюк посоветовала не игнорировать даже незначительные симптомы, учитывать такие факторы риска, как наследственность, возраст, наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Врач заявила, что всем людям с целью профилактики онкологических заболеваний необходимо 1 раз в год проходить плановую диспансеризацию.