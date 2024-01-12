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Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Председатель комитета по молодежной политике Башкирии может уйти в отставку

В Уфе высокопоставленная чиновница может уйти в отставку

12 января 2024, 15:44
Фото: Яна Гайдук// VK.com

Председатель комитета по молодежной политике Башкирии может уйти в отставку

По словам источника Mkset, Яна Гайдук может объявить о своем уходе с должности в течение ближайших суток.

По информации источника Mkset, председатель госкомитета по молодежной политике Башкирии Яна Гайдук в ближайшее время может покинуть должность по собственному желанию.

Напомним, ранее в квартире Яны Гайдук прошли обыски. Так, 9 ноября следком возбудил уголовное дело из-за злоупотребления полномочиями служащими госкомитета по молодёжной политики и башкирского волонтёрского центра. По версии правоохранителей, в жилище Яны Гайдук можно найти бумаги, добытые преступным путём деньги и другие вещи, которые должны помочь следствию.

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Позднее Гайдук прокомментировала данную ситуацию, отметив, что претензий и обвинений органы так и не предъявили. Яна Гайдук считает, что положительной характеристикой для неё служит чиновнический стаж в 20 лет, мама-пенсионерка и маленький сын.

Яна Гайдук заняла руководящую должность в сфере молодёжной политике 2 года назад. До этого она была заместителем министра спорта и молодёжной политики Башкирии. В апреле этого года она вошла в санцкионный список украинских властей.

#Политика#Общество#Происшествия#Город#Отставки и назначения#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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