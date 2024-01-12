В Уфе двери переполненного пассажирами автобуса закрылись с третьей попытки

Также ранее свое недовольство качеством работы общественного транспорта выразили жители Инорса. По их словам, для того, чтобы выехать из микрорайона на автобусе потребуется как минимум час. Также они подчеркивают, что микрорайон активно застраивается, в результате чего в будущем ситуация с общественным транспортом лишь ухудшится.