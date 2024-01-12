В Уфе двери переполненного пассажирами автобуса закрылись с третьей попытки

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Двери автобуса №6 (Телецентр — ОК Сипайловский) закрылись с третьем попытки. На кадрах, предоставленных читателями Mkset, виден переполненный салон — пассажиры толпятся в проходе.
Примечательно, что водитель автобуса не сразу заметил, что продолжает движение с открытыми дверями. Так, одна из пассажирок, оказавшаяся рядом с распахнутыми дверьми, попросила попутчиков сказать об этом водителю.
Жители Уфы жаловались на переполненные автобусы и ранее. Так, пассажиры автобуса, следующего по маршруту №39 из Сипайлово в центр, отправили в соцсети фотографию салона, забитого людьми настолько, что двери попросту не закрывались.
Также ранее свое недовольство качеством работы общественного транспорта выразили жители Инорса. По их словам, для того, чтобы выехать из микрорайона на автобусе потребуется как минимум час. Также они подчеркивают, что микрорайон активно застраивается, в результате чего в будущем ситуация с общественным транспортом лишь ухудшится.
Глава республики Радий Хабиров ранее раскритиковал мэра Уфы Ратмира Мавлиева за то, что тот недостаточно вовлечен в решение проблемы с общественным транспортом.
— Ратмир Рафилович, и вам тоже надо активно подключаться. Потому что, где бы я ни был, задают вопросы. Людей ведь сейчас что волнует? — Для человека главное, чтобы автобус не надо было долго ждать. Человеку порой всё равно — старые автобусы или новые, — считает Хабиров.
Вскоре после этого в Инорс прибыли чиновники для того, чтобы оценить загруженность автобусов в утренние часы. По их мнению, ситуация с загруженностью автобусов находится в рамках нормы. По итогам проверки были выявлены «незначительные отклонения от расписания маршрутов»