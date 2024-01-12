Собаки стали чаще нападать на жителей Башкирии в 2023 году

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
За 11 месяцев 2023 года от укусов собак в республике пострадало 5 635 человек. В 2022 году число укушенных составило 5 571. Таким образом, число укушенных собаками людей в сравнении с аналогичным периодом 2022 года в республике выросло на 1%.
Чаще всего от укусов животных страдали жители Уфы, Октябрьского и Салавата, а также Уфимского, Ишимбайского, Белебеевского и Стерлитамакского районов.
Отмечается, что в 2023 году жители республики стали реже информировать власти о нападениях собак посредством обращений в системе «Инцидент менеджмент». В 2023 году количество обращений составило 964, в 2022 году — 979. Наиболее активно свои обращения оставляли жители Уфы, Иглинского и Благоыещенского района, а также Стерлитамака и Октябрьского.