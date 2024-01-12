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Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

В Башкирии более пяти тысяч человек стали жертвами нападения собак в 2023 году

Собаки стали чаще нападать на жителей Башкирии в 2023 году

12 января 2024, 10:10
Фото: 1MI

В Башкирии более пяти тысяч человек стали жертвами нападения собак в 2023 году

Об этом сообщает пресс-служба Курултая Башкирии со ссылкой на председателя госкомитета РБ по ветеринарии Азата Зиганшина.

За 11 месяцев 2023 года от укусов собак в республике пострадало 5 635 человек. В 2022 году число укушенных составило 5 571. Таким образом, число укушенных собаками людей в сравнении с аналогичным периодом 2022 года в республике выросло на 1%.

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Чаще всего от укусов животных страдали жители Уфы, Октябрьского и Салавата, а также Уфимского, Ишимбайского, Белебеевского и Стерлитамакского районов.

Отмечается, что в 2023 году жители республики стали реже информировать власти о нападениях собак посредством обращений в системе «Инцидент менеджмент». В 2023 году количество обращений составило 964, в 2022 году — 979. Наиболее активно свои обращения оставляли жители Уфы, Иглинского и Благоыещенского района, а также Стерлитамака и Октябрьского.

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#Общество#Азамат Нухов
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