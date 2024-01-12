Собаки стали чаще нападать на жителей Башкирии в 2023 году

Отмечается, что в 2023 году жители республики стали реже информировать власти о нападениях собак посредством обращений в системе «Инцидент менеджмент». В 2023 году количество обращений составило 964, в 2022 году — 979. Наиболее активно свои обращения оставляли жители Уфы, Иглинского и Благоыещенского района, а также Стерлитамака и Октябрьского.