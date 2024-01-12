Первый в Уфе фуд-молл «Гастрономика» ждет в гости!

Однако «Гастрономика» — это не только про еду, здесь планируется проводить концерты, мероприятия и мастер-классы для взрослых и детей. Здесь есть даже детская игровая, а гувернеры присмотрят за малышней, пока родители открывают для себя новые вкусы и блюда.