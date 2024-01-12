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Published Сегодня, 12:10

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Updated Сегодня, 12:12

Первый в Уфе фуд-молл «Гастрономика» ждет в гости!

Первый в Уфе фуд-молл «Гастрономика» ждет в гости!

12 января 2024, 12:10
Фото: Гастрономика
Реклама. ИП Федорова Ольга Александровна . erid: LjN8KNEi8
В Уфе открылась «Гастрономика» — фуд-молл, общепит нового для Уфы формата.

Фуд-моллы и фуд-маркеты не первый год остаются в модных трендах общепита по всему миру. Не стала исключением и Уфа, где фуд-молл открылся в «Гостином дворе».

Гастрономическое пространство включает в себя 17 концепций, небольших и стильных островков-корнеров, объединенных большим общим пространством. В зале предусмотрено множество уютных посадочных мест различных форматов, мягкие диванчики для шумных компаний, уютные столики и барные стойки для уединения. Это уникальное место, как для семейного отдыха, так и для встреч с друзьями в самом центре города — популярной «Гостинке».

Фото: Гастрономика

Однако «Гастрономика» — это не только про еду, здесь планируется проводить концерты, мероприятия и мастер-классы для взрослых и детей. Здесь есть даже детская игровая, а гувернеры присмотрят за малышней, пока родители открывают для себя новые вкусы и блюда.

Смотрим, вдохновляемся, выбираем бар и кухню, приятно и со вкусом проводим время. Кстати, вечером можно продолжить отдых в небезызвестном танцевальном баре meet.point, который открылся здесь же, на втором этаже.

Фото: Гастрономика

«Гостиный двор», Верхнеторговая площадь, 1

instagram.com/gastronomikaufa (компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат соцсети Фейсбук и Инстаграм, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

#Общество#Андрей Королев#Новости#Уфа
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