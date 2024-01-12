Переполненные автобусы, десятибалльные пробки, пожар в школе и часы за 2 млн рублей

Возмущения граждан и недовольство Радия Хабирова привели к тому, что министерство транспорта вынуждено было проверить работу автобусов в Инорсе. В минтрансе рассказали, что 11 января с 7 до 9 утра заместитель руководителя ведомства Руслан Гарипов вместе с сотрудниками ЦУР, замгендиректора «Башавтотранса» Алексеем Васюрой и представителями компаний-перевозчиков посетил остановки Инорса. Они фиксировали интервалы движения и наполняемость автобусов на остановках. Всё, что смогла заметить делегация, это «небольшие отклонения от расписания маршрутов».