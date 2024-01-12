Переполненные автобусы, десятибалльные пробки, пожар в школе и часы за 2 млн рублей

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
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Updated Сегодня, 17:00
Возмущения граждан и недовольство Радия Хабирова привели к тому, что министерство транспорта вынуждено было проверить работу автобусов в Инорсе. В минтрансе рассказали, что 11 января с 7 до 9 утра заместитель руководителя ведомства Руслан Гарипов вместе с сотрудниками ЦУР, замгендиректора «Башавтотранса» Алексеем Васюрой и представителями компаний-перевозчиков посетил остановки Инорса. Они фиксировали интервалы движения и наполняемость автобусов на остановках. Всё, что смогла заметить делегация, это «небольшие отклонения от расписания маршрутов».
По информации источника Mkset, председатель госкомитета по молодежной политике Башкирии Яна Гайдук в ближайшее время может покинуть должность по собственному желанию. Ранее в квартире Яны Гайдук прошли обыски. Так, 9 ноября следком возбудил уголовное дело из-за злоупотребления полномочиями служащими госкомитета по молодёжной политики и башкирского волонтёрского центра. По версии правоохранителей, в жилище Яны Гайдук можно найти бумаги, добытые преступным путём деньги и другие вещи, которые должны помочь следствию.
Высшие учебные заведения анонсировали увеличение стоимости платного образования на 2024/25 учебный год на 10–12%. Об этом сегодня появилась информация в ведущих СМИ и на многих сайтах. Mkset попросил прокомментировать ситуацию ректора Уфимского университета науки и технологий Вадима Захарова.
За 11 месяцев 2023 года от укусов собак в республике пострадало 5 635 человек. В 2022 году число укушенных составило 5 571. Таким образом, число укушенных собаками людей в сравнении с аналогичным периодом 2022 года в республике выросло на 1%. Чаще всего от укусов животных страдали жители Уфы, Октябрьского и Салавата, а также Уфимского, Ишимбайского, Белебеевского и Стерлитамакского районов.
В Уфе временно изменится схема движения автобусных маршрутов №57 и №57а. Как сообщил перевозчик, автобусы не будут доезжать до конечной остановки — «Больница №21» из-за неблагоприятных дорожных условий. В частности, из-за нерасчищенной дороги. В Башавтотранс пояснили, что из-за неубранного снега произошло «заужение проезжей части» в направлении улиц Лесной проезд и Молодежный бульвар. Перевозчик добавил, что чистка дороги запланирована в ночь с 11 на 12 января.
2 млн рублей потратит республиканская казна на покупку 16 сувенирных часов «для официальных и иных мероприятий». Заказчик — Государственное казённое учреждение Республики Башкортостан «Хозяйственное управление» — требует, чтобы на циферблатах всех часов был изображён герб республики, а также надписи — «Правительство Республики Башкортостан», «Управление делами Главы Республики Башкортостан» и «Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан». По данным «Коммерсантъ-Уфа», победителем конкурса стала фирма «Полёт классика».
Министр семьи и труда республики Ленара Иванова заявила, что мошенники вновь создали фейковый аккаунт под её именем в популярном мессенджере. Чиновница обратилась к своим подписчикам, призвав их сохранять бдительность.
Сразу два важных назначения произошло 11 января в Башкирии. Так, глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта представил нового мэра Белорецка. Им стал Евгений Пономарёв, ранее бывший заместителем главы администрации города Бузулук Оренбургской области.
Также сегодня стало известно, что врио главы администрации Стерлитамакского района стала Рита Самигуллина. Ранее чиновница занимала должность заместителя главы администрации Стерлитамакского района по внутренней политике и кадрам.
На Восточном выезде в Уфе включили освещение. Как сообщил Радий Хабиров, всего на участке протяженностью 14 км было установлено 787 мачт. Проезжую часть освещают диодные лампы российского производства. Как отметил глава республики, затраты на их обслуживание должны снизится в связи с их высокой энергоэффективностью и большим сроком эксплуатации. Освещенность тоннеля будет регулироваться автоматически.
в Екатеринбурге оставили без изменений приговор жителю Башкирии, который покинул часть во время мобилизации. Мужчина добровольно пришёл в военкомат, признался в содеянном, рвался на фронт, но военный суд не учёл этих обстоятельств — мобилизованный осужден на 5 лет колонии.
Считанные дни остаются до закрытия уфимской резиденции Деда Мороза. А мэрия предлагает уфимцам живые ёлки сдавать на переработку, взамен можно будет получить мандарины. Мы опубликовали список мест, куда можно сдать хвойные деревья.
Трудовая инспекция выяснила, что фура, утонувшая под Бирском, принадлежит предприятию из Набережных Челнов. Компанией «Семьсот дорог» владеют братья Алексей и Андрей Семиволковы, им же принадлежит ещё несколько транспортных предприятий. Компания получает миллиардную выручку. Сейчас Гострудинспекция начала расследование происшествия, а фуру наконец-то достали из-подо льда.
Уфимцы жалуются на проблемы с общественным транспортом в утренний «час-пик». Некоторые маршруты плохо справляются с наплывом пассажиров. Пассажиры автобуса, следующего по маршруту №39 из Сипайлово в центр, отправили в соцсети фотографию салона, забитого людьми. Автор фото пишет: «Это просто какой-то кошмар. Люди втаптываются друг в друга».
Примечательно, что позднее за проблемы с общественным транспортом глава республики Радий Хабиров упрекнул мэра Ратмира Мавлиева. На оперативном совещании в Центре управления республикой Радий Хабиров заявил, что городской общественный транспорт — сфера деятельности Мавлиева. Для того, чтобы наладить работу, Хабиров предложил Мавлиеву создать своё предприятие, которое будет заниматься в числе прочих закупкой автобусов.
Радий Хабиров пообещал жёстко отреагировать, если сроки ввода в эксплуатацию новых больниц будут нарушены. Глава региона высказался о строительстве и пуско-наладочных работах в Баймакском, Дуванском и Мечетлинском районах. Там должен завершиться капитальный ремонт поликлиник. В заключение Хабиров подчеркнул, что сроки строительства и введения в эксплуатацию новых больниц должны находиться на контроле у глав муниципалитетов.
В Уфе загорелось здание школы №45. По информации МЧС, огонь возник в кабинете лаборанта на третьем этаже школы. Там загорелся осветительный плафон. Площадь пожара составила 0,5 кв.метров. Отмечается, что горение было ликвидировано в кратчайшие сроки. Пострадавших в результате пожара нет. Предварительно, из здания эвакуировано около 540 человек.
Громкий инцидент произошел сегодня также в гимназии №39, где, по информации соцсетей, ученики из-за холода вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде. Данную ситуацию прокомментировали в мэрии Уфы. Также в гимназию с проверкой прибыли представители администрации Ленинского района. О том, что выявили специалисты по итогам проверки, Mkset рассказывал здесь.