Парализовало город: Снегопад спровоцировал десятибальные пробки на дорогах Уфы

Ранее в мэрии Уфы ранее в ходе совещания в мэрии Уфы городской прокурор Сергей Воронов заявил, что на уборке снега в новогодние каникулы было задействовано всего 40% от общего количества снегоуборочной техники. Отметим, что во время выходных количество жалоб на плохую уборку снега в республике возросло в несколько раз. В своих обращениях граждане призывали власти обратить внимание на плохо расчищенные трассы и заваленные снегом дворы.