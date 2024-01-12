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Published Сегодня, 11:46

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Updated Сегодня, 12:48

Уфу днем 12 января сковали семибалльные пробки

Парализовало город: Снегопад спровоцировал десятибальные пробки на дорогах Уфы

12 января 2024, 11:46
Фото: 1MI

Уфу днем 12 января сковали семибалльные пробки

Одновременно с этим на дорогах Уфы произошло сразу несколько ДТП.

Сервис Яндекс. Карты по состоянию на 16:00 12 января оценивает загруженность на дорогах Уфы в семь баллов. Движение затруднено во многих районах, на многих улицах произошли ДТП.

Наиболее сложная ситуация, по данным сервиса, в настоящий момент на проспекте Салавата Юлаева, улицах Сипайловской, Революционной, Бакалинской, 50-летия СССР, Шафиева и других. На севере города проезд затруднен по улицам Александра Невского, Интернациональной, Уфимскому шоссе.

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Интересно, какая ситуация будет на дорогах ближе к вечеру пятницы…
Фото: «Яндекс. Карты»

Уже на протяжении нескольких дней загруженность дорог в вечернее время оценивается в восемь-девять баллов. Считается, что на дорожную обстановку в Уфе существенное влияние, как правило, оказывают погодные условия. К примеру, ранее ГУП «Башавтотранс» заявил, что схема движения двух автобусных маршрутов временно изменится из-за нерасчищенной после снегопадов дороги. Таким образом, автобусы №57 и №57а не будут доезжать до ГКБ №21.

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Стоит отметить, что сегодня уже в течение нескольких часов в Уфе идет снег. По данным сервиса «Яндекс. Погода», снегопад не прекратится до позднего вечера — 23:00. Ранее на этой неделе в Уфе не было столь обильных снегопадов, однако, несмотря на это, загруженность дорог все равно была близка к максимальным показателям.

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Ранее в мэрии Уфы ранее в ходе совещания в мэрии Уфы городской прокурор Сергей Воронов заявил, что на уборке снега в новогодние каникулы было задействовано всего 40% от общего количества снегоуборочной техники. Отметим, что во время выходных количество жалоб на плохую уборку снега в республике возросло в несколько раз. В своих обращениях граждане призывали власти обратить внимание на плохо расчищенные трассы и заваленные снегом дворы.

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#Общество#Происшествия#Снег#Уборка снега#Ремонт дорог в Уфе#Новости Башкирии#Новости Уфы#Пробки#Азамат Нухов#Перекрытие дорог
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