Парализовало город: Снегопад спровоцировал десятибальные пробки на дорогах Уфы

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Сервис Яндекс. Карты по состоянию на 16:00 12 января оценивает загруженность на дорогах Уфы в семь баллов. Движение затруднено во многих районах, на многих улицах произошли ДТП.
Наиболее сложная ситуация, по данным сервиса, в настоящий момент на проспекте Салавата Юлаева, улицах Сипайловской, Революционной, Бакалинской, 50-летия СССР, Шафиева и других. На севере города проезд затруднен по улицам Александра Невского, Интернациональной, Уфимскому шоссе.
Уже на протяжении нескольких дней загруженность дорог в вечернее время оценивается в восемь-девять баллов. Считается, что на дорожную обстановку в Уфе существенное влияние, как правило, оказывают погодные условия. К примеру, ранее ГУП «Башавтотранс» заявил, что схема движения двух автобусных маршрутов временно изменится из-за нерасчищенной после снегопадов дороги. Таким образом, автобусы №57 и №57а не будут доезжать до ГКБ №21.
Стоит отметить, что сегодня уже в течение нескольких часов в Уфе идет снег. По данным сервиса «Яндекс. Погода», снегопад не прекратится до позднего вечера — 23:00. Ранее на этой неделе в Уфе не было столь обильных снегопадов, однако, несмотря на это, загруженность дорог все равно была близка к максимальным показателям.
Ранее в мэрии Уфы ранее в ходе совещания в мэрии Уфы городской прокурор Сергей Воронов заявил, что на уборке снега в новогодние каникулы было задействовано всего 40% от общего количества снегоуборочной техники. Отметим, что во время выходных количество жалоб на плохую уборку снега в республике возросло в несколько раз. В своих обращениях граждане призывали власти обратить внимание на плохо расчищенные трассы и заваленные снегом дворы.