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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

В России учеба в вузе может подорожать до 12%: что об этом говорят в УУНиТ в Уфе

Вузы России повышают стоимость обучения: что ждет студентов УУНиТ в Уфе

12 января 2024, 14:25
Фото: Midjourney

В России учеба в вузе может подорожать до 12%: что об этом говорят в УУНиТ в Уфе

Высшие учебные заведения анонсировали увеличение стоимости платного образования на 2024/25 учебный год на 10–12%. Об этом сегодня появилась информация в ведущих СМИ и на многих сайтах. Mkset попросил прокомментировать ситуацию ректора Уфимского университета науки и технологий Вадима Захарова.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на президента Ассоциации негосударственных вузов России Владимира Зернова сообщили, что стоимость платного обучения в российских вузах может увеличиться на 10-12% в 2024-2025 учебном году.

Как отметил Зернов, на рост стоимости обучения влияет ряд факторов, включая увеличение затрат на оборудование и программное обеспечение, повышение цен на услуги ЖКХ и электроэнергию, а также рост зарплат педагогам-специалистам.

Информацию о повышении цен подтвердили в РЭУ имени Плеханова, где, по данным «Ведомостей», планируют повысить стоимость обучения «в среднем на 10% по университету». В РУДН также допустили увеличение стоимости обучения на 10-15% в следующем учебном году.

Как отметил ректор УУНиТ Вадим Захаров, вузы действительно могут самостоятельно устанавливать размер стоимости обучения для студентов, добавив, что в уфимском вузе делают «все возможное, чтобы это не сильно ударило по кошелькам студентов».

— Конечно, это не очень хорошая новость для наших студентов, но легко объяснимая в сегодняшней ситуации — на фоне повышения стоимости оборудования и программного обеспечения для обучения, подорожания услуг ЖКХ и электроэнергии и других факторов. Вузам предоставлено право увеличивать стоимость обучения исходя из уровня инфляции, поэтому мы делали и будет делать все возможное, чтобы это не сильно ударило по кошелькам наших студентов, — сообщил Захаров корреспонденту Mkset.

Так, в 2023 году в Уфимском университете стоимость платного образования была увеличена на 4,2%. По прогнозам Захарова, в 2024 году ее увеличение будет в пределах 5%.

При этом, как подчеркивает ректор, пока говорить о том, каких специальностей и направлений это коснется больше всего и на сколько, еще преждевременно. На определение стоимости по каждой программе влияет много факторов, среди которых и форма обучения, и спрос на направление, и стоимость оплаты труда преподавателей-экспертов, и существующие нормативы на оказание образовательных услуги, и средняя цена подобных программ по стране

#Общество#Образование#Новости Башкирии#Студенты#Высшее образование#Азамат Нухов#Идэль Гумеров#УУНиТ
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