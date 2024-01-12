Вузы России повышают стоимость обучения: что ждет студентов УУНиТ в Уфе

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Ранее «Ведомости» со ссылкой на президента Ассоциации негосударственных вузов России Владимира Зернова сообщили, что стоимость платного обучения в российских вузах может увеличиться на 10-12% в 2024-2025 учебном году.
Как отметил Зернов, на рост стоимости обучения влияет ряд факторов, включая увеличение затрат на оборудование и программное обеспечение, повышение цен на услуги ЖКХ и электроэнергию, а также рост зарплат педагогам-специалистам.
Информацию о повышении цен подтвердили в РЭУ имени Плеханова, где, по данным «Ведомостей», планируют повысить стоимость обучения «в среднем на 10% по университету». В РУДН также допустили увеличение стоимости обучения на 10-15% в следующем учебном году.
Как отметил ректор УУНиТ Вадим Захаров, вузы действительно могут самостоятельно устанавливать размер стоимости обучения для студентов, добавив, что в уфимском вузе делают «все возможное, чтобы это не сильно ударило по кошелькам студентов».
— Конечно, это не очень хорошая новость для наших студентов, но легко объяснимая в сегодняшней ситуации — на фоне повышения стоимости оборудования и программного обеспечения для обучения, подорожания услуг ЖКХ и электроэнергии и других факторов. Вузам предоставлено право увеличивать стоимость обучения исходя из уровня инфляции, поэтому мы делали и будет делать все возможное, чтобы это не сильно ударило по кошелькам наших студентов, — сообщил Захаров корреспонденту Mkset.
Так, в 2023 году в Уфимском университете стоимость платного образования была увеличена на 4,2%. По прогнозам Захарова, в 2024 году ее увеличение будет в пределах 5%.
При этом, как подчеркивает ректор, пока говорить о том, каких специальностей и направлений это коснется больше всего и на сколько, еще преждевременно. На определение стоимости по каждой программе влияет много факторов, среди которых и форма обучения, и спрос на направление, и стоимость оплаты труда преподавателей-экспертов, и существующие нормативы на оказание образовательных услуги, и средняя цена подобных программ по стране