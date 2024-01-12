Вузы России повышают стоимость обучения: что ждет студентов УУНиТ в Уфе

При этом, как подчеркивает ректор, пока говорить о том, каких специальностей и направлений это коснется больше всего и на сколько, еще преждевременно. На определение стоимости по каждой программе влияет много факторов, среди которых и форма обучения, и спрос на направление, и стоимость оплаты труда преподавателей-экспертов, и существующие нормативы на оказание образовательных услуги, и средняя цена подобных программ по стране