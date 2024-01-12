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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Главой администрации Благовещенского района Башкирии стала Анна Карабанова

Депутаты Башкирии выбрали нового главу администрации Благовещенского района

12 января 2024, 14:57
Фото: Анна Карабанова// VK.com

Главой администрации Благовещенского района Башкирии стала Анна Карабанова

Свое назначение чиновница прокомментировала в соцсетях.

Анна Карабанова назначена главой администрации Благовещенского района. Решение об этом сегодня приняли депутаты муниципального совета.

«Спасибо всем за оказанное высокое доверие. Осознаю всю глубину ответственности, которая возлагается на меня на этом посту», — написала Карабанова в соцсетях.

Ранее Анна Карабанова временно исполняла обязанности главы администрации муниципалитета после ухода Олега Голова в октябре прошлого года. Чиновник, напомним, досрочно покинул должность в связи с переходом на новое место работы — в Курултай.

В администрации Благовещенского района Карабанова ранее также занимала должность заместителя главы.

Напомним, днем ранее должность врио главы администрации Стерлитамакского района заняла Рита Самигуллина. Ранее чиновница была заместителем главы администрации Стерлитамакского района по внутренней политике и кадрам.

#Политика#Общество#Отставки и назначения#Благовещенск#Новости Башкирии#Администрация#Азамат Нухов#Новые назначения#Благовещенский район
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