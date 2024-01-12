Башавтотранс отменил несколько рейсов. Рассказываем, что произошло

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
«Башавтотранс» объявил об отмене нескольких междугородних и пригородных рейсов. Об этом предприятие сообщило на официальной странице в социальных сетях.
Из-за плохих погодных условий и ограничений движения, введённых МЧС России, рейсы в Казань, Стерлитамак, Салават, Учалы, Белорецк, Пермь, Октябрьский, Нефтекамск, Оренбург, Бирск и Месягутово отменены. Также отменены поездки пригородного сообщения между Уфой и селом Кушнаренково.
Ограничения обещают снять до 15:00.
Напомним, сегодня введены ограничения на движение по нескольким автотрассам республики.