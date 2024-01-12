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Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Пассажирские рейсы из Уфы в Казань и Пермь отменены

Башавтотранс отменил несколько рейсов. Рассказываем, что произошло

12 января 2024, 07:22

Пассажирские рейсы из Уфы в Казань и Пермь отменены

В движение общественного транспорта вмешался климат.

«Башавтотранс» объявил об отмене нескольких междугородних и пригородных рейсов. Об этом предприятие сообщило на официальной странице в социальных сетях.

Из-за плохих погодных условий и ограничений движения, введённых МЧС России, рейсы в Казань, Стерлитамак, Салават, Учалы, Белорецк, Пермь, Октябрьский, Нефтекамск, Оренбург, Бирск и Месягутово отменены. Также отменены поездки пригородного сообщения между Уфой и селом Кушнаренково.

Ограничения обещают снять до 15:00.

Напомним, сегодня введены ограничения на движение по нескольким автотрассам республики.

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#Происшествия#Уфа#Дороги#Транспорт#МЧС#Башавтотранс#Зима#Идэль Гумеров
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