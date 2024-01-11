«Зонтичные» поручительства обеспечат МСП кредитами на 50 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
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Updated Сегодня, 08:30
Поручительства можно оформить в 19 банках, для МСП эта услуга бесплатна, пишет ria.ru.
«Одна из задач „зонтичных“ поручительств — повышать для предпринимателей доступность кредитных средств, чтобы их было проще привлекать в бизнес», — заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, доступность льготного финансирования занимает первое место среди запросов со стороны МСП. Он также указал, что, по информации КМСП и Минэкономразвития, получатели финансовой господдержки в шесть раз реже закрывают бизнес после трех лет работы. Год спустя после оформления кредита такие предприятия имеют более высокие финансовые показатели по сравнению с теми, кто поддержкой не воспользовался. Поэтому очевидно, что финансовая помощь может серьезно продвинуть развитие сектора МСП и содействовать повышению доступности заемного финансирования, заключил Исаевич.
Стоит учесть, что «зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита и позволяют бизнесу рассчитывать на поддержку даже без предоставления требуемого залога. Сумма одного поручительства достигает миллиарда рублей при сроке до 15 лет. «Зонтичный» механизм отлично работает для тех, кто нуждается в финансах на инвестиционные цели, для обеспечения по кредитам малого и среднего бизнеса, для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита.
Механизм «зонтичных» поручительств разработали по распоряжению президента в 2021 году и запустили в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого является первый вице-премьер Андрей Белоусов.