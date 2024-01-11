«Зонтичные» поручительства обеспечат МСП кредитами на 50 млрд рублей

«Одна из задач „зонтичных“ поручительств — повышать для предпринимателей доступность кредитных средств, чтобы их было проще привлекать в бизнес», — заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, доступность льготного финансирования занимает первое место среди запросов со стороны МСП. Он также указал, что, по информации КМСП и Минэкономразвития, получатели финансовой господдержки в шесть раз реже закрывают бизнес после трех лет работы. Год спустя после оформления кредита такие предприятия имеют более высокие финансовые показатели по сравнению с теми, кто поддержкой не воспользовался. Поэтому очевидно, что финансовая помощь может серьезно продвинуть развитие сектора МСП и содействовать повышению доступности заемного финансирования, заключил Исаевич.