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Published Сегодня, 11:15

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Updated Сегодня, 11:53

В Орджоникидзевском районе Уфы проходят мероприятия по уборке снега

В Уфе уже несколько дней не идут снегопады, но уборка снега на улицах продолжается

11 января 2024, 11:15
Фото: 1MI

В Орджоникидзевском районе Уфы проходят мероприятия по уборке снега

В администрации района жителям Уфы дали рекомендации о том, как не мешать снегоуборочной технике.

Комплексная уборка снега проходит сегодня, 11 января, на улице Нежинской в Орджоникидзевском районе Уфы. Так, снегоуборочные мероприятия пройдут в первой половине дня до 19:00 и продолжатся спустя час — в 20:00 и до 7:00 12 января.

В связи с проведением уборки в администрации района местным жителям рекомендовали избегать проезда и парковки авто на участке от улицы Ульяновых до улицы Мира.

Также ранее сегодня в ГУП Башавтотранс заявили, что схема движения автобусных маршрутов №57 и №57а изменится из-за нерасичщенных дорог. В частности, в ближайшие сутки автобусы не будут доезжать до конечной остановки — «Больницы №21».

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Отметим, что жители Уфы, а также ряда других муниципалитетов республики активно жаловались на качество уборки снега в течение новогодних каникул. На протяжении выходных в Башкирии шли обильные снегопады, однако, по словам, прокурора Уфы Сергея Воронова, на уборке было задействовано лишь 40% от всей снегоуборочной техники.

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