В Уфе уже несколько дней не идут снегопады, но уборка снега на улицах продолжается

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
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Updated Сегодня, 11:53
Комплексная уборка снега проходит сегодня, 11 января, на улице Нежинской в Орджоникидзевском районе Уфы. Так, снегоуборочные мероприятия пройдут в первой половине дня до 19:00 и продолжатся спустя час — в 20:00 и до 7:00 12 января.
В связи с проведением уборки в администрации района местным жителям рекомендовали избегать проезда и парковки авто на участке от улицы Ульяновых до улицы Мира.
Также ранее сегодня в ГУП Башавтотранс заявили, что схема движения автобусных маршрутов №57 и №57а изменится из-за нерасичщенных дорог. В частности, в ближайшие сутки автобусы не будут доезжать до конечной остановки — «Больницы №21».
Отметим, что жители Уфы, а также ряда других муниципалитетов республики активно жаловались на качество уборки снега в течение новогодних каникул. На протяжении выходных в Башкирии шли обильные снегопады, однако, по словам, прокурора Уфы Сергея Воронова, на уборке было задействовано лишь 40% от всей снегоуборочной техники.