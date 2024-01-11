В Уфе уже несколько дней не идут снегопады, но уборка снега на улицах продолжается

Отметим, что жители Уфы, а также ряда других муниципалитетов республики активно жаловались на качество уборки снега в течение новогодних каникул. На протяжении выходных в Башкирии шли обильные снегопады, однако, по словам, прокурора Уфы Сергея Воронова, на уборке было задействовано лишь 40% от всей снегоуборочной техники.