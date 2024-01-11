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В РЭО рассказали о партнерах конкурса «Зеленый квадрат»

В РЭО рассказали о партнерах конкурса «Зеленый квадрат»

11 января 2024, 16:03
Фото: 1MI
Арт-кластер «Таврида» и Всероссийский музей декоративного искусства станут партнерами международного конкурса арт-объектов «Зеленый квадрат». Функции по организации мероприятия взял на себя Российский экологический оператор.

«Партнерами нашего конкурса арт-объектов „Зеленый квадрат“ стали Всероссийский музей декоративного искусства, арт-кластер „Таврида“ и Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ)», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также добавил, что целью проведения конкурса является популяризация экопривычек, принципов экономики замкнутого цикла, раздельного сбора отходов и ответственного отношения к природе в целом. Об этом информирует 56orb.ru.

Для участия в конкурсе требуются эскизы арт-объектов в любом формате с описанием использованных материалов или фото готовых арт-объектов. Тематика конкурса предполагает целый круг интересных сюжетов: здесь и животные — символы разных стран — участниц Всемирного фестиваля молодежи, и шедевры мирового искусства из мусора, и темы, связанные с проблемами экологии.

На конкурс принимают объекты из любых материалов, однако привлечение вторичного сырья и отходов обеспечивает конкурсанту дополнительный бонус в глазах жюри при оценке работ. Среди других преимуществ также интерактивный формат арт-объектов.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что конкурс «Зеленый квадрат» проходит в два этапа. Первый этап — заочный — конкурс эскизов, второй — очный — создание арт-объектов. Авторам лучших работ в феврале предстоит участвовать в очной образовательной программе академии творческих индустрий «Меганом». Совместно с резидентами арт-кластера «Таврида», известными художниками и профессионалами победители конкурса будут разрабатывать готовые арт-объекты на основе своих эскизов и концептов. А в марте их с работами ждут на выставке арт-объектов в рамках Всемирного фестиваля молодежи, рассказал Бойко.

Победителей конкурса также предполагается пригласить к участию в профильных тематических мероприятиях РЭО в качестве спикеров (Российский экологический форум), они смогут представить свои объекты на выставочных площадках крупных форумов, в том числе в странах СНГ, и стать участниками IV конкурса-биеннале «Придумано и сделано в России» Всероссийского музея декоративного искусства.

Всемирный фестиваль молодежи — важное событие, которое организуют в соответствии с указом президента России Владимира Путина. На его полях ожидают 20 тысяч гостей из России и других стран.

Академия творческих индустрий «Меганом» (проект арт-кластера «Таврида») — круглогодичный образовательный центр для деятелей культуры, искусства и творческих индустрий, работающий в Крыму в бухте Капсель.

#Общество
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