Уровень бедности в Башкирии оказался выше среднероссийских значений

В 2022 году бедными в России считались 9,8% населения — это люди, чьи доходы были ниже прожиточного минимума. В абсолютных значениях таковыми являлись 14,3 млн человек. В абсолютных значениях больше всего бедных в стране было в 1992 году — 49,3 млн человек. Пиком бедности в стране был 2000 год, когда таковыми считались 29%. С тех пор она почти неуклонно снижалась до 2015 когда, она резко взлетела более, чем на 2% — с 11,3% до 13,4%. С 2016 года возобновилась тенденция на снижение уровня бедности. Следует отметить, что данные за 2022 год приведены без учёта ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.