Уровень бедности в Башкирии оказался выше среднероссийских значений

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
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Updated Сегодня, 05:05
Росстат опубликовал итоговые данные за 2022 год, характеризующие уровень концентрации доходов и бедность населения. В Башкирии уровень неравенства незначительно снизился.
Для измерения неравенства статистики подсчитывают т. н. «коэффициент Джинни».
Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) характеризует степень
отклонения линии фактического распределения общего объема доходов от линии их
равномерного распределения. Величина коэффициента может варьироваться от 0 до 1, при этом, чем выше значение показателя, тем более неравномерно распределены доходы. -Росстат.
В 2022 году для России этот коэффициент равнялся 0,395 (в 2021 году — 0,401) — то есть, уровень неравенства стал ниже. Самое высокое неравенство в доходах в России наблюдалось в 2007 году — коэффициент Джини был 0,422.
В Башкирии уровень неравенства снизился с показателя 0,396 в 2021 году до 0,375 в 2022 году. Пиком социально-экономического неравенства для нашего региона был 2009 год с показателем 0,436. В Татарстане уровень неравенства тоже снизился, но остался выше, чем в Башкирии — 0,379.
В 2022 году бедными в России считались 9,8% населения — это люди, чьи доходы были ниже прожиточного минимума. В абсолютных значениях таковыми являлись 14,3 млн человек. В абсолютных значениях больше всего бедных в стране было в 1992 году — 49,3 млн человек. Пиком бедности в стране был 2000 год, когда таковыми считались 29%. С тех пор она почти неуклонно снижалась до 2015 когда, она резко взлетела более, чем на 2% — с 11,3% до 13,4%. С 2016 года возобновилась тенденция на снижение уровня бедности. Следует отметить, что данные за 2022 год приведены без учёта ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В Башкирии худшим годом по социально-экономическому положению граждан был 2000 год — треть населения (33,1%) жили за чертой бедности. В 2022 году бедными в Башкирии являлись 10,1% народа, что на 1,3% меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель за всю современную историю.