Улицу в центре Уфы отремонтирует фирма из Омска, получившая миллиардные контракты

Согласно контракту, «Арт Ремстрой» должен будет до 9 июня 2025 года отремонтировать участок улицы Ленина от улицы Кирова до улицы Революционной. По итогам работ исполнитель должен предоставить городским властям гарантии на срок эксплуатации дорожных знаков в 10 лет, бордюров — 4 года, брусчатки — 3 года, разметки — 1 год. По сводному сметному расчёту 2,09 млн рублей должны пойти на подготовку территории строительства, 15,3 млн рублей — на строительно-монтажные работы, 130,7 млн рублей — на благоустройство и озеленение территории, 1,78 млн — на возведение временных сооружений, 378,8 тыс — на утилизацию отходов. Контракт УСРДИС г. Уфы с ООО «Арт Ремстрой» заключён с уступкой в 2,78 млн рублей.