Улицу в центре Уфы отремонтирует фирма из Омска, получившая миллиардные контракты

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Компания «Арт Ремстрой» из Омска заключила контракт с Управлением строительства, ремонта дорог и искусственных сооружением (УСРДИС) Уфы на ремонт улицы Ленина. Цена сделки составила 177 млн рублей. Источник финансирования — городской бюджет.
Месяц назад мы сообщали о том, что эта же фирма за 57,19 млн рублей должна переложить тротуарную плитку перед ГКЗ «Башкортостан» и кинотеатром «Родина» до конца весны 2024 года.
Согласно контракту, «Арт Ремстрой» должен будет до 9 июня 2025 года отремонтировать участок улицы Ленина от улицы Кирова до улицы Революционной. По итогам работ исполнитель должен предоставить городским властям гарантии на срок эксплуатации дорожных знаков в 10 лет, бордюров — 4 года, брусчатки — 3 года, разметки — 1 год. По сводному сметному расчёту 2,09 млн рублей должны пойти на подготовку территории строительства, 15,3 млн рублей — на строительно-монтажные работы, 130,7 млн рублей — на благоустройство и озеленение территории, 1,78 млн — на возведение временных сооружений, 378,8 тыс — на утилизацию отходов. Контракт УСРДИС г. Уфы с ООО «Арт Ремстрой» заключён с уступкой в 2,78 млн рублей.
Компанией «Арт Ремстрой» владеет предприниматель Карен Мартоян, которому также принадлежат ООО «Велес», ООО «Арт Битум», ООО «Новые дороги», ООО «Арт Бассейн», ООО «Арт Авто». Основным клиентом фирмы является Управление дорожного хозяйства Омской области, заключившее с ней 25 контрактов на 3,1 млрд рублей. УСРДИС г. Уфы расположилась на третьем месте с 12 контрактами на 1 млрд рублей. Для УСРДИС г. Уфы «Арт Ремстрой» — десятый поставщик по сумме сделок.
В 2022 году с выручкой 2,4 млрд рублей «Арт Ремстрой» занял 3 место по этому показателю в Омской области среди предприятий, занимающихся строительство автомобильных дорог и автомагистралей (по версии Rusprofile).