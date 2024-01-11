Уфу под конец рабочего дня вновь сковали 9-балльные пробки

По данным сервиса «Яндекс. Карты», автомобильное движение в настоящий момент сильно затруднено в Советском районе города. Так, автомобильные заторы образовались на проспекте Октября, улицах Зорге, Города Галле, Революционной и других. Не менее напряженная обстановка в Кировском районе, где проезд затруднен по улицам Ленина, Октябрьской революции, Карла Маркса и другим.