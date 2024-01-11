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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Уфу под конец рабочего дня вновь сковали 9-балльные пробки

Уфу под конец рабочего дня вновь сковали 9-балльные пробки

11 января 2024, 13:30
Фото: 1MI
Движение затруднено по многим улицам.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», автомобильное движение в настоящий момент сильно затруднено в Советском районе города. Так, автомобильные заторы образовались на проспекте Октября, улицах Зорге, Города Галле, Революционной и других. Не менее напряженная обстановка в Кировском районе, где проезд затруднен по улицам Ленина, Октябрьской революции, Карла Маркса и другим.

Сложная дорожная обстановка также на севере города. В Орджоникидзевском районе движение наиболее затруднено по улицам Седова, Трамвайной и Уфимскому шоссе.

Отметим, что днем ранее на дорогах Уфы сложилась аналогичная ситуация.

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#Общество#Город#Дороги#Новости Уфы#Пробки#Азамат Нухов
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