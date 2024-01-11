Проблемное место: Жители Уфы недовольны транспортной ситуацией

Солидарна с Андреем А. оказалась Карина Г., которая заявила, что транспортные проблемы «никак не решаются». Даже частые рейсы 226-го автобуса не облегчают ситуацию для жителей улиц Ферина и Сельской Богородской. Из-за переполненных автобусов людям приходится выжидать на морозе, тогда как набитые автобусы проезжают мимо. По её мнению, необходимо создать новый маршрут от торгового центра «Акварин» к Трамвайной улице.