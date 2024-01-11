Проблемное место: Жители Уфы недовольны транспортной ситуацией

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Уфимцы выразили недовольство транспортной ситуацией в Инорсе. Два комментария оставили пользователи к публикации Радия Хабирова.
Пользователь Андрей А. называет выезды из Инорса — самым проблемным местом в городе согласно картам пробок в 8 утра. Для того, чтобы выехать из микрорайона, требуется час, по словам Андрея. Ответственность за происходящее недовольный гражданин возлагает на команду главы региона:
— Бездействие команды Хабирова продолжится? — Андрей А.
Он считает, что для решения проблемы нужно строить дороги и расширять существующие.
Солидарна с Андреем А. оказалась Карина Г., которая заявила, что транспортные проблемы «никак не решаются». Даже частые рейсы 226-го автобуса не облегчают ситуацию для жителей улиц Ферина и Сельской Богородской. Из-за переполненных автобусов людям приходится выжидать на морозе, тогда как набитые автобусы проезжают мимо. По её мнению, необходимо создать новый маршрут от торгового центра «Акварин» к Трамвайной улице.
И Андрей А., и Карина Г. считают, что в будущем ситуация будет лишь усугубляться, так как Инорс продолжает застраиваться жилыми комплексами — «Акварель», «Полесье», «Новый Инорс». Редакция mkset.ru отправила в мэрию запрос о том, как чиновники видят решение проблемы.
Транспортная ситуация в Инорсе стала одной из причин «нагоняя», который Радий Хабиров выдал уфимскому мэру Ратмиру Мавлиеву. По мнению главы региона, градоначальник должен более активно включаться в решение проблемы.