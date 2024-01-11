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Published Сегодня, 05:59

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Жители Уфы пожаловались на сложности с транспортом

Проблемное место: Жители Уфы недовольны транспортной ситуацией

11 января 2024, 05:59
Фото: 1MI

Жители Уфы пожаловались на сложности с транспортом

Население некоторых районов продолжает увеличиваться.

Уфимцы выразили недовольство транспортной ситуацией в Инорсе. Два комментария оставили пользователи к публикации Радия Хабирова.

Пользователь Андрей А. называет выезды из Инорса — самым проблемным местом в городе согласно картам пробок в 8 утра. Для того, чтобы выехать из микрорайона, требуется час, по словам Андрея. Ответственность за происходящее недовольный гражданин возлагает на команду главы региона:

— Бездействие команды Хабирова продолжится? — Андрей А.

Он считает, что для решения проблемы нужно строить дороги и расширять существующие.

Солидарна с Андреем А. оказалась Карина Г., которая заявила, что транспортные проблемы «никак не решаются». Даже частые рейсы 226-го автобуса не облегчают ситуацию для жителей улиц Ферина и Сельской Богородской. Из-за переполненных автобусов людям приходится выжидать на морозе, тогда как набитые автобусы проезжают мимо. По её мнению, необходимо создать новый маршрут от торгового центра «Акварин» к Трамвайной улице.

И Андрей А., и Карина Г. считают, что в будущем ситуация будет лишь усугубляться, так как Инорс продолжает застраиваться жилыми комплексами — «Акварель», «Полесье», «Новый Инорс». Редакция mkset.ru отправила в мэрию запрос о том, как чиновники видят решение проблемы.

Транспортная ситуация в Инорсе стала одной из причин «нагоняя», который Радий Хабиров выдал уфимскому мэру Ратмиру Мавлиеву. По мнению главы региона, градоначальник должен более активно включаться в решение проблемы.

Радий Хабиров упрекнул Ратмира Мавлиева за проблемы с общественным транспортом в Уфе
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#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров#Инорс
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