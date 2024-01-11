mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Роман Костомаров показал, что возможности человека безграничны

Роман Костомаров показал, что возможности человека безграничны

11 января 2024, 14:43
Фото: 1MI
10 января 2023 года стало днем, который разделил жизнь фигуриста Романа Костомарова и его близких на «до» и «после». Именно тогда в жизнь здорового и активного спортсмена пришла болезнь, лишившая его конечностей.

Однако, пишет обозреватель Елена Вайцеховская в RT, олимпийский чемпион не стал жертвой обстоятельств: напротив, он продемонстрировал чудеса адаптации к новой ситуации и вышел из нее победителем.

Костомаров не впервые берется за новое и выигрывает. Когда-то он замечательно проявил себя в шоу «Ледниковый период»: как тренер и педагог, хотя прежде не рассматривал для себя такую роль. Он был отличным артистом на льду. Возможно, теперь его ждут новые роли и новые цели. Главное, чтобы они захватили спортсмена полностью, и тогда он справится и с ними, и с любыми другими обстоятельствами, заключила Елена Вайцеховская, пожелав Роману удачи.

Подпишитесь
Из-за нерасчищенных дорог жители Уфы на сутки лишатся автобуса до больницы
Сегодня, 09:56
«Под моим именем»: министр труда и семьи Башкирии вновь стала жертвой мошенников
Сегодня, 11:47
Новым мэром Белорецка стал чиновник из соседней области
Сегодня, 10:40
Вахтовик из Перми попал в рабство в уфимском работном доме
Вчера, 11:44
В Уфе закрывается резиденция Деда Мороза
Вчера, 08:22
Надвигающиеся на Башкирию холода могут принести с собой пожары
5 января, 07:08