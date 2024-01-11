Роман Костомаров показал, что возможности человека безграничны

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Однако, пишет обозреватель Елена Вайцеховская в RT, олимпийский чемпион не стал жертвой обстоятельств: напротив, он продемонстрировал чудеса адаптации к новой ситуации и вышел из нее победителем.
Костомаров не впервые берется за новое и выигрывает. Когда-то он замечательно проявил себя в шоу «Ледниковый период»: как тренер и педагог, хотя прежде не рассматривал для себя такую роль. Он был отличным артистом на льду. Возможно, теперь его ждут новые роли и новые цели. Главное, чтобы они захватили спортсмена полностью, и тогда он справится и с ними, и с любыми другими обстоятельствами, заключила Елена Вайцеховская, пожелав Роману удачи.