Роман Костомаров показал, что возможности человека безграничны

Костомаров не впервые берется за новое и выигрывает. Когда-то он замечательно проявил себя в шоу «Ледниковый период»: как тренер и педагог, хотя прежде не рассматривал для себя такую роль. Он был отличным артистом на льду. Возможно, теперь его ждут новые роли и новые цели. Главное, чтобы они захватили спортсмена полностью, и тогда он справится и с ними, и с любыми другими обстоятельствами, заключила Елена Вайцеховская, пожелав Роману удачи.