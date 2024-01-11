РЭО выпустил альбом с самыми эффективными практиками раздельного сбора ТКО

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Издание 56orb.ru пишет, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул значимость раздельного сбора отходов для развития отрасли обращения с ТКО и формирования экономики замкнутого цикла. По его словам, раздельный сбор отходов представляет собой отправную точку для выстраивания всей технологической цепочки. Но необходимо обеспечить удобство и доступность раздельного сбора для населения. С целью обеспечения этого доступа и удобства Российский экологический оператор создал альбом лучших практик, в котором основное внимание уделено пофракционному раздельному сбору как дальнейшему вектору развития экономики замкнутого цикла. В альбоме собран опыт различных организаций, который поможет многим понять, как нужно выстраивать комплексную систему обращения с отходами. Буцаев подчеркнул, что Российского экологического оператора к созданию этого альбома также подтолкнул запрос со стороны регионов.
В альбоме собрана информация об отечественных производителях оборудования для раздельного сбора отходов. В числе представленного оборудования — специальные контейнеры и сетки, модули, умные пункты приема и фандоматы, боксы и урны. Кроме того, альбом содержит информацию о практиках раздельного сбора других видов отходов, кроме твердых коммунальных, с которыми часто сталкиваются граждане.
Денис Буцаев отметил, что дуальный раздельный сбор (разделение отходов на два потока) является первым шагом к решению проблемы обращения с отходами и уже успешно реализуется в 61 российском регионе. Однако значительная часть отходов населения не может быть переработана только с помощью дуального сбора. Текстильные отходы и макулатура после загрязнения непригодны для переработки, а стеклобой теряется на сортировках и направляется на полигоны. Поэтому в альбоме основное внимание уделяется практике пофракционного раздельного сбора отходов.
В альбоме представлены самые эффективные практики 18 регоператоров. В нем рассматриваются различные формы раздельного сбора вторресурсов — от стационарных контейнеров и модулей на контейнерных площадках до экопунктов и регулярных акций. Также описаны информационные и просветительские мероприятия, приведены данные о собираемости вторресурсов для оценки эффективности различных подходов.