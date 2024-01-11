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РЭО выпустил альбом с самыми эффективными практиками раздельного сбора ТКО

РЭО выпустил альбом с самыми эффективными практиками раздельного сбора ТКО

11 января 2024, 13:18
Фото: 1MI
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создала альбом, в котором представлены наиболее эффективные практики в области раздельного сбора отходов, включая твердые коммунальные отходы (ТКО). Он даст возможность регионам улучшить свои системы управления отходами.

Издание 56orb.ru пишет, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул значимость раздельного сбора отходов для развития отрасли обращения с ТКО и формирования экономики замкнутого цикла. По его словам, раздельный сбор отходов представляет собой отправную точку для выстраивания всей технологической цепочки. Но необходимо обеспечить удобство и доступность раздельного сбора для населения. С целью обеспечения этого доступа и удобства Российский экологический оператор создал альбом лучших практик, в котором основное внимание уделено пофракционному раздельному сбору как дальнейшему вектору развития экономики замкнутого цикла. В альбоме собран опыт различных организаций, который поможет многим понять, как нужно выстраивать комплексную систему обращения с отходами. Буцаев подчеркнул, что Российского экологического оператора к созданию этого альбома также подтолкнул запрос со стороны регионов.

В альбоме собрана информация об отечественных производителях оборудования для раздельного сбора отходов. В числе представленного оборудования — специальные контейнеры и сетки, модули, умные пункты приема и фандоматы, боксы и урны. Кроме того, альбом содержит информацию о практиках раздельного сбора других видов отходов, кроме твердых коммунальных, с которыми часто сталкиваются граждане.

Денис Буцаев отметил, что дуальный раздельный сбор (разделение отходов на два потока) является первым шагом к решению проблемы обращения с отходами и уже успешно реализуется в 61 российском регионе. Однако значительная часть отходов населения не может быть переработана только с помощью дуального сбора. Текстильные отходы и макулатура после загрязнения непригодны для переработки, а стеклобой теряется на сортировках и направляется на полигоны. Поэтому в альбоме основное внимание уделяется практике пофракционного раздельного сбора отходов.

В альбоме представлены самые эффективные практики 18 регоператоров. В нем рассматриваются различные формы раздельного сбора вторресурсов — от стационарных контейнеров и модулей на контейнерных площадках до экопунктов и регулярных акций. Также описаны информационные и просветительские мероприятия, приведены данные о собираемости вторресурсов для оценки эффективности различных подходов.

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