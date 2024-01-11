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Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

Расчет БМ-21 «Град» ликвидировал вражеские позиции на южном фланге Артемовска

Расчет БМ-21 «Град» ликвидировал вражеские позиции на южном фланге Артемовска

11 января 2024, 17:29
Фото: 1MI
Александр Яремчук — один из военкоров Russia Today — разместил в сети видеозапись обстрела позиций противника российскими войсками.

В ходе действий, произведенных военнослужащими 200-й мотострелковой бригады Вооруженных Сил Российской Федерации на южном фланге Артемовска с применением расчета БМ-21 «Град», был нанесен мощный удар по месту дислокации войск ВСУ.

Сообщается, что расчет эффективно функционирует в любых погодных условиях. Как пишет russian.rt.com, удар по позициям врага и на этот раз был успешно произведен в условиях нулевой видимости и метели.

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