Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
В ходе действий, произведенных военнослужащими 200-й мотострелковой бригады Вооруженных Сил Российской Федерации на южном фланге Артемовска с применением расчета БМ-21 «Град», был нанесен мощный удар по месту дислокации войск ВСУ.
Сообщается, что расчет эффективно функционирует в любых погодных условиях. Как пишет russian.rt.com, удар по позициям врага и на этот раз был успешно произведен в условиях нулевой видимости и метели.