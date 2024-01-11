Радий Хабиров показал фотографии почти готового Восточного выезда в Уфе

Как сообщил Радий Хабиров, всего на участке протяженностью 14 км было установлено 787 мачт. Проезжую часть освещают диодные лампы российского производства. Как отметил глава республики, затраты на их обслуживание должны снизится в связи с их высокой энергоэффективностью и большим сроком эксплуатации. Освещенность тоннеля будет регулироваться автоматически.