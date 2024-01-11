Радий Хабиров показал фотографии почти готового Восточного выезда в Уфе

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Как сообщил Радий Хабиров, всего на участке протяженностью 14 км было установлено 787 мачт. Проезжую часть освещают диодные лампы российского производства. Как отметил глава республики, затраты на их обслуживание должны снизится в связи с их высокой энергоэффективностью и большим сроком эксплуатации. Освещенность тоннеля будет регулироваться автоматически.
По словам Хабирова, работы на Восточном выезде идут к завершению. Планируется сдать его в первом квартале 2024 года. В настоящий момент здесь работают в общей сложности 1,8 тыс. специалистов и 134 единицы техники.
Радий Хабиров также напомнил, что Восточный выезд представляет собой крупнейший в инфраструктурный проект Приволжского федерального округа.
«Его реализация позволит нам снизить нагрузку на дорожную сеть Уфимской агломерации и ускорит развитие территории Зауфимья», — считает руководитель региона.