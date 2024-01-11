mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову поставят памятник в центре Уфы

Стало известно когда откроют памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову

11 января 2024, 08:13
Фото: 1MI

Первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову поставят памятник в центре Уфы

Проектом занимается тот же скульптор, что отвечал за монумент генералу Шаймуратову.

В Уфе через месяц откроется памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову. Памятник откроется в честь его 90-летия — сообщается на сайте администрации главы Башкирии.

Памятник политическому деятелю установят напротив здания Госсобрания — Курултая республики. Автор сооружения — народный художник России, скульптор Салават Щербаков. Ранее он занимался памятником Минигали Шаймуратову, установленным на Советской площади.

Кроме памятника планируется установить мемориальные доски на фасады домов, в которых трудился и жил первый президент — на улице Энгельса и на улице Первомайской. В школах Башкирии в этот день пройдёт единый тематический урок, посвящённый жизни Рахимова.

Сегодня исполнился год со дня смерти Муртазы Губайдулловича Рахимова. Прощание с ним читатели mkset.ru назвали главным событием 2023 года в Башкирии.

Прощание с Муртазой Рахимовым и птичий грипп: главные события в Башкирии в 2023 году
Узнать подробнее
#Общество#Город#Уфа#Памятник#Новости Башкирии#Рахимов Муртаза Губайдуллович#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Из-за нерасчищенных дорог жители Уфы на сутки лишатся автобуса до больницы
Сегодня, 09:56
«Под моим именем»: министр труда и семьи Башкирии вновь стала жертвой мошенников
Сегодня, 11:47
Новым мэром Белорецка стал чиновник из соседней области
Сегодня, 10:40
Вахтовик из Перми попал в рабство в уфимском работном доме
Вчера, 11:44
В Уфе закрывается резиденция Деда Мороза
Вчера, 08:22
Надвигающиеся на Башкирию холода могут принести с собой пожары
5 января, 07:08