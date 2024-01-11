Стало известно когда откроют памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В Уфе через месяц откроется памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову. Памятник откроется в честь его 90-летия — сообщается на сайте администрации главы Башкирии.
Памятник политическому деятелю установят напротив здания Госсобрания — Курултая республики. Автор сооружения — народный художник России, скульптор Салават Щербаков. Ранее он занимался памятником Минигали Шаймуратову, установленным на Советской площади.
Кроме памятника планируется установить мемориальные доски на фасады домов, в которых трудился и жил первый президент — на улице Энгельса и на улице Первомайской. В школах Башкирии в этот день пройдёт единый тематический урок, посвящённый жизни Рахимова.
Сегодня исполнился год со дня смерти Муртазы Губайдулловича Рахимова. Прощание с ним читатели mkset.ru назвали главным событием 2023 года в Башкирии.