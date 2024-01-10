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Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Жители Уфы смогут сдать свои новогодние елки на переработку

Жителям Уфы предлагают обменять елки на мандарины

10 января 2024, 07:52
Фото: 1MI

Жители Уфы смогут сдать свои новогодние елки на переработку

Об этом сообщили в администрации Уфы.

C 20 января в Уфе стартует акция «Елки в щепки». Жители смогут сдать хвойные деревья на переработку.

Список мест, где установят контейнеры для сбора елок:

Демский район — ул. Магистральная, 2А и Столярова, 2,

Калининский район — ул. Мушникова, 11 и Гвардейская, 58/1,

Кировский район — ул. Испытателей, 21 и Степана Кувыкина, 16 (возле торгового комплекса),

Ленинский район — сквер «Цветок курая» (пересечение улиц Рижской и Малой Лесозаводской), микрорайон «Сосны» (между домами по ул. Тальковой, 33 и ул. Валеевой, 5),

Октябрьский район — ул. Юрия Гагарина, 10/2, пустырь на пересечении ул. Набережная реки Уфа и Максима Рыльского, Лайфстайл центр «Башкирия» (сквер со стороны ул. 50 лет СССР),

Орджоникидзевский район — Колхозный рынок, ул. Кольцевая, 50-61,

Советский район — пересечение улиц Ленина и Вокзальной.

Сдать елки можно 20-21 и 27–28 января. Как отметили в администрации Уфы, те, кто принесет хвойное растение 20 января с 12:00 до 16:00, получит в подарок мандарины.

Также специалисты просят обратить внимание на то, что ель должна быть очищена от крестовин, упаковки и украшений.

#Общество#Администрация Уфы#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новый год#Азамат Нухов
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