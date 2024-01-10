Жителям Уфы предлагают обменять елки на мандарины

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
C 20 января в Уфе стартует акция «Елки в щепки». Жители смогут сдать хвойные деревья на переработку.
Список мест, где установят контейнеры для сбора елок:
Демский район — ул. Магистральная, 2А и Столярова, 2,
Калининский район — ул. Мушникова, 11 и Гвардейская, 58/1,
Кировский район — ул. Испытателей, 21 и Степана Кувыкина, 16 (возле торгового комплекса),
Ленинский район — сквер «Цветок курая» (пересечение улиц Рижской и Малой Лесозаводской), микрорайон «Сосны» (между домами по ул. Тальковой, 33 и ул. Валеевой, 5),
Октябрьский район — ул. Юрия Гагарина, 10/2, пустырь на пересечении ул. Набережная реки Уфа и Максима Рыльского, Лайфстайл центр «Башкирия» (сквер со стороны ул. 50 лет СССР),
Орджоникидзевский район — Колхозный рынок, ул. Кольцевая, 50-61,
Советский район — пересечение улиц Ленина и Вокзальной.
Сдать елки можно 20-21 и 27–28 января. Как отметили в администрации Уфы, те, кто принесет хвойное растение 20 января с 12:00 до 16:00, получит в подарок мандарины.
Также специалисты просят обратить внимание на то, что ель должна быть очищена от крестовин, упаковки и украшений.