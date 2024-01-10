Юные музыкальные артисты из Башкортостана могут создать и выпустить свой хит

— Уфа — один из самых музыкальных городов России. У нас всегда было много талантливых артистов. Например, Андрей Губин и Юрий Шатунов. Уверен, что онлайн-курс откроет России новые таланты из Башкортостана, которые сейчас только задумываются о первых шагах на музыкальном поприще. Мы соединили компетенции МТС Лейбла, музыкального направления нашей экосистемы, и возможности цифровой платформы «Поколение М», чтобы поддержать талантливых ребят из регионов. А профессиональные советы наставников помогут получить опыт многим юным талантам республики, — отметил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.