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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Юные музыкальные артисты из Башкортостана могут создать и выпустить свой хит

Юные музыкальные артисты из Башкортостана могут создать и выпустить свой хит

10 января 2024, 08:32
Фото: МТС
На специальной образовательной программе для поддержки талантов в сфере музыки слушатели узнают об основах сонграйтинга, научатся находить свою авторскую вокальную манеру и освоят навыки обработки треков, используя мобильные приложения.

По итогам обучения молодые артисты создадут собственные треки, а автор лучшей работы выпустит совместную композицию с артистами МТС Лейбла.

Преподавателями музыкального онлайн-курса выступили популярные музыканты, среди которых группа IOWA, а также артисты МТС Лейбла — группы Jane Air и Settlers. В рамках курса наставники делятся своим опытом и знаниями в музыкальной индустрии, дают полезные советы в становлении собственного стиля, разбирают приемы в вокале и саунд-дизайне. Курс рассчитан на начинающих исполнителей 12-18 лет.

По итогам программы обучения молодые музыканты запишут кавер или трек с авторским материалом. Наиболее яркий участник программы получит возможность выпустить совместную композицию с артистами — преподавателями курса. Победителей объявят в июне 2024 года.

— Уфа — один из самых музыкальных городов России. У нас всегда было много талантливых артистов. Например, Андрей Губин и Юрий Шатунов. Уверен, что онлайн-курс откроет России новые таланты из Башкортостана, которые сейчас только задумываются о первых шагах на музыкальном поприще. Мы соединили компетенции МТС Лейбла, музыкального направления нашей экосистемы, и возможности цифровой платформы «Поколение М», чтобы поддержать талантливых ребят из регионов. А профессиональные советы наставников помогут получить опыт многим юным талантам республики, — отметил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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