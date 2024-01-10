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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

В Уфе освободили вахтовика из Перми, который попал в рабство

Вахтовик из Перми попал в рабство в уфимском работном доме

10 января 2024, 11:44
Фото: Midjourney

В Уфе освободили вахтовика из Перми, который попал в рабство

Мужчина разговорился с «ветеранами СВО».

Два парня из Пермского края попали в рабство в Уфе. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказали активисты поискового отряда «ПрикамьеПоиск».

История началась с того, что 1 января 44-летний Евгений Созин приехал с вахты из Москвы и собрался отправиться в город Губаха в 200 км от Перми. Он вышел с железнодорожного вокзала «Пермь-2» в Перми в сопровождении 2 людей. С тех пор следы его затерялись.

Активисты отряда «ПрикамьеПоиск» рассказали, что мужчину завербовали за выпивкой:

— Они представились ветеранами СВО, показали медали, предложили выпить за победу. Мужчина не мог отказать. Выпил с ними немного и после этого ничего не помнит.

«Ветераны СВО» оказались вербовщиками, доставляющими людей в качестве рабов. Попавших «на удочку» к работорговцам удерживают силой в работных домах, отбирают у их документы.

Полиция Перми обнаружила, что возможно его следующим пунктом оказалась Уфа. В сотрудничестве с полицией башкирской столицы правоохранители вышли на «работный дом» в Уфе. Оперативники смогли точно определить местонахождение мужчины и вызволили из «плена». По пути в Пермь он рассказал, что в Уфу обманным путём попал и его земляк — поисковая команда вернулась обратно, чтобы спасти второго человека.

Волонтёры-поисковики предупреждают, что во время общения со случайными людьми нужно соблюдать меры безопасности. Например, не употреблять алкоголь в их присутствии, не принимать от них пищу, стараться постоянно быть на связи, держа телефон заряженным. Близкие и родственники должны быть в курсе, где вы находитесь.

#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Идэль Гумеров#Пермский край
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