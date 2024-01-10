Вахтовик из Перми попал в рабство в уфимском работном доме

Волонтёры-поисковики предупреждают, что во время общения со случайными людьми нужно соблюдать меры безопасности. Например, не употреблять алкоголь в их присутствии, не принимать от них пищу, стараться постоянно быть на связи, держа телефон заряженным. Близкие и родственники должны быть в курсе, где вы находитесь.