Вахтовик из Перми попал в рабство в уфимском работном доме

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Два парня из Пермского края попали в рабство в Уфе. Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказали активисты поискового отряда «ПрикамьеПоиск».
История началась с того, что 1 января 44-летний Евгений Созин приехал с вахты из Москвы и собрался отправиться в город Губаха в 200 км от Перми. Он вышел с железнодорожного вокзала «Пермь-2» в Перми в сопровождении 2 людей. С тех пор следы его затерялись.
Активисты отряда «ПрикамьеПоиск» рассказали, что мужчину завербовали за выпивкой:
— Они представились ветеранами СВО, показали медали, предложили выпить за победу. Мужчина не мог отказать. Выпил с ними немного и после этого ничего не помнит.
«Ветераны СВО» оказались вербовщиками, доставляющими людей в качестве рабов. Попавших «на удочку» к работорговцам удерживают силой в работных домах, отбирают у их документы.
Полиция Перми обнаружила, что возможно его следующим пунктом оказалась Уфа. В сотрудничестве с полицией башкирской столицы правоохранители вышли на «работный дом» в Уфе. Оперативники смогли точно определить местонахождение мужчины и вызволили из «плена». По пути в Пермь он рассказал, что в Уфу обманным путём попал и его земляк — поисковая команда вернулась обратно, чтобы спасти второго человека.
Волонтёры-поисковики предупреждают, что во время общения со случайными людьми нужно соблюдать меры безопасности. Например, не употреблять алкоголь в их присутствии, не принимать от них пищу, стараться постоянно быть на связи, держа телефон заряженным. Близкие и родственники должны быть в курсе, где вы находитесь.