В Уфе закрывается резиденция Деда Мороза

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В это воскресенье, 14 января, в Уфе состоится церемония закрытия уфимской резиденции Деда Мороза. В настоящий момент резиденция открыта для посещения с 16:00 до 20:00.
Напомним, торжественное открытие Резиденции Уфимского Деда Мороза состоялось 24 декабря. В праздничном мероприятии принимал участие Российский Дед Мороз из Великого Устюга, сама же резиденция расположилась на площади имени Ленина, в сквере перед гостиницей «Азимут».