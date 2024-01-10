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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Названа дата окончания работы резиденции Деда Мороза в Уфе

В Уфе закрывается резиденция Деда Мороза

10 января 2024, 08:22
Фото: 1MI

Названа дата окончания работы резиденции Деда Мороза в Уфе

Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

В это воскресенье, 14 января, в Уфе состоится церемония закрытия уфимской резиденции Деда Мороза. В настоящий момент резиденция открыта для посещения с 16:00 до 20:00.

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Напомним, торжественное открытие Резиденции Уфимского Деда Мороза состоялось 24 декабря. В праздничном мероприятии принимал участие Российский Дед Мороз из Великого Устюга, сама же резиденция расположилась на площади имени Ленина, в сквере перед гостиницей «Азимут».

#Город#Уфа#Администрация Уфы#Новости Уфы#Новый год#Азамат Нухов#Ратмир Мавлиев#Дед Мороз
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