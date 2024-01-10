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Published Сегодня, 09:34

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Updated Сегодня, 09:36

В Минэкологии дали советы по подкармливанию снегирей зимой

10 января 2024, 09:34
В Минэкологии Подмосковья рассказали, как подкармливать снегирей в зимнее время. Накануне в России праздновался официальный день этой яркой птицы.

Согласно словам главы министерства Тихона Фирсова, снегирь — это местный вид, хотя многие думают, что эти птицы прилетают в Подмосковье на зимовку. На самом деле, зимой снегири чаще становятся заметными, потому что с наступлением холодов они перемещаются ближе к людям, чтобы найти пищу, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Часто можно увидеть птиц на кормушках или на ветвях рябины, чьи ягоды являются их любимым зимним лакомством», — отметил министр.

В отличие от синиц, снегири питаются только растительной пищей. Кроме ягод рябины, они предпочитают калину, крушину, бузину, иргу и семена травянистых растений. В холодное время года птиц можно кормить сушенными ягодами рябины и боярышника.

«Не забывайте, что рацион этих птиц отличается от других видов, поэтому помимо хлебных крошек и сала положите в свои кормушки еще что-то, если вы хотите привлечь этих красивых птиц», — добавил Фирсов.

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