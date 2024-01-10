В Минэкологии дали советы по подкармливанию снегирей зимой

Согласно словам главы министерства Тихона Фирсова, снегирь — это местный вид, хотя многие думают, что эти птицы прилетают в Подмосковье на зимовку. На самом деле, зимой снегири чаще становятся заметными, потому что с наступлением холодов они перемещаются ближе к людям, чтобы найти пищу, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».