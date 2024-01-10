В ходе СВО погиб уроженец Башкирии Артур Шарифуллин

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В селе Калтасы состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО Артуром Шарифуллиным. Он погиб при выполнении боевого задания.
Забир Габдуллин выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.
«Перед лицом опасности Артур Робертович принял мужественное решение встать в ряды защитников вместе с отважными земляками, проявил себя смелым и решительным воином», — написал глава администрации в соцсетях.