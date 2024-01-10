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Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Артуром Шарифуллиным

В ходе СВО погиб уроженец Башкирии Артур Шарифуллин

10 января 2024, 07:27
Фото: Забир Габдуллин// VK.com

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Артуром Шарифуллиным

Об этом сообщил глава администрации Калтасинского района Забир Габдуллин.

В селе Калтасы состоялась церемония прощания с погибшим в ходе СВО Артуром Шарифуллиным. Он погиб при выполнении боевого задания.

Забир Габдуллин выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.

«Перед лицом опасности Артур Робертович принял мужественное решение встать в ряды защитников вместе с отважными земляками, проявил себя смелым и решительным воином», — написал глава администрации в соцсетях.
#Общество#Азамат Нухов#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО
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