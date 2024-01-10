В Башкирии смена пола станет основанием для развода

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Депутаты Курултая готовят изменения в республиканский Семейный кодекс. Об этом сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Теперь смена пола станет основанием для расторжения брака.
Ранее основанием для прекращения брачных отношений являлись смерть или объявление одного из супругов мёртвым судебным порядком, заявление опекуна супруга, признанного недееспособным. Эти случаи прописывались в статье 15 Семейного кодекса Республики Башкортостан.
1. Брак прекращается вследствие смерти или вследствие объявления судом одного из супругов умершим.
2. Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным. — Семейный кодекс Республики Башкортостан от 2 марта 1994 года.
Однако по федеральному законодательству, вступившему в силу летом 2023 года, изменение пола, зафиксированное в ЗАГСе, становится поводом для прекращения брака. Те, кто сменил пол, не смогут быть опекунами и попечителями, а также усыновителями детей. По мнению авторов законопроекта, новые юридические нормы будут способствовать «защите конституционных прав, нравственных и семейных устоев общества».
В июле 2023 года был принят закон, полностью запрещающий смену пола в России. Эксперты считают, что запрет «трасгендерного перехода» — прямой отказ гражданам в оказании медицинской помощи, так как в действующей в России Международной классификации болезней официально существует отклонение, называемое «транссексуализм».
Осенью башкирские депутаты рассматривали законопроект, который должен «отгородить детей» от влияния информации, содержащей нетрадиционные сексуальные отношения, а также смену пола.