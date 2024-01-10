В Башкирии смена пола станет основанием для развода

Однако по федеральному законодательству, вступившему в силу летом 2023 года, изменение пола, зафиксированное в ЗАГСе, становится поводом для прекращения брака. Те, кто сменил пол, не смогут быть опекунами и попечителями, а также усыновителями детей. По мнению авторов законопроекта, новые юридические нормы будут способствовать «защите конституционных прав, нравственных и семейных устоев общества».