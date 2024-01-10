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Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

В Башкирии начато расследование инцидента с ушедшей под лед фурой

В Башкирии начали расследование инцидента с утонувшей фурой

10 января 2024, 04:02
Фото: Администрация Бирского района

В Башкирии начато расследование инцидента с ушедшей под лед фурой

Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции Башкирии.

В ночь на седьмое января на выезде из города Бирск фура провалилась в реку Белая. В результате инцидента водитель автомобиля погиб. По данному факту региональная Гострудинспекция начала расследование, в рамках которого будут определены обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, грузовой автомобиль передвигался по ледовой переправе, которая открылась по реке Белой вместо понтонного моста 18 декабря. Грузоподъёмность переправы заявлялась в 3 тонны. Но на одном из участков произошло обрушение ледового покрытия под массой фуры. Та полностью ушла под лёд.

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