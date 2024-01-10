В Башкирии хоронят и судят участников СВО, в Уфе — закрывают резиденцию Деда мороза

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В Башкирии прошли похороны бойцов, погибших на СВО. С участниками боевых действий попрощались в Иглинском, Калтасинском и Туймазинском районах. В последнем случае смерть оставила без отца 6 сыновей и 2 дочерей.
Тем временем в Екатеринбурге оставили без изменений приговор жителю Башкирии, который покинул часть во время мобилизации. Мужчина добровольно пришёл в военкомат, признался в содеянном, рвался на фронт, но военный суд не учёл этих обстоятельств — мобилизованный осужден на 5 лет колонии.
Считанные дни остаются до закрытия уфимской резиденции Деда Мороза. А мэрия предлагает уфимцам живые ёлки сдавать на переработку, взамен можно будет получить мандарины. Мы опубликовали список мест, куда можно сдать хвойные деревья.
Трудовая инспекция выяснила, что фура, утонувшая под Бирском, принадлежит предприятию из Набережных Челнов. Компанией «Семьсот дорог» владеют братья Алексей и Андрей Семиволковы, им же принадлежит ещё несколько транспортных предприятий. Компания получает миллиардную выручку. Сейчас Гострудинспекция начала расследование происшествия, а фуру наконец-то достали из-подо льда.