В Башкирии хоронят и судят участников СВО, в Уфе — закрывают резиденцию Деда мороза

Тем временем в Екатеринбурге оставили без изменений приговор жителю Башкирии, который покинул часть во время мобилизации. Мужчина добровольно пришёл в военкомат, признался в содеянном, рвался на фронт, но военный суд не учёл этих обстоятельств — мобилизованный осужден на 5 лет колонии.