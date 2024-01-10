Тренер Волынкина рассказала, как начать тренировки в зале после праздников

После занятия тренер рекомендует сделать заминку. Волынкина пояснила, что речь идет о легкой растяжке для успокоения мышц после физической нагрузки. При возобновлении занятий после недельного перерыва специалист советует придерживаться принципа постепенности. Около двух недель уйдет на то, чтобы организм втянулся в привычный режим.