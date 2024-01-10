Тренер Волынкина рассказала, как начать тренировки в зале после праздников

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Выполнять физические упражнения нужно спокойно, передает NEWS.ru со ссылкой на тренера Марию Волынкину.
Перед тренировкой нужно обязательно сделать разминку, чтобы разогреть разные группы мышц. В течение первой недели нужно тренироваться спокойно. Главное — не допускать состояния чрезмерной усталости.
После занятия тренер рекомендует сделать заминку. Волынкина пояснила, что речь идет о легкой растяжке для успокоения мышц после физической нагрузки. При возобновлении занятий после недельного перерыва специалист советует придерживаться принципа постепенности. Около двух недель уйдет на то, чтобы организм втянулся в привычный режим.
Самое главное — «пережить» первые три тренировки. Если после этих занятий сохранится мотивация, то организм сам потребует дальнейших занятий, заключила Волынкина.