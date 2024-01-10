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Published Сегодня, 10:28

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Мэрия Уфы заключила два контракта на трамвайные перевозки на 27,7 млн рублей

Трамвайные поездки по Уфе обойдутся в 27,7 млн рублей

10 января 2024, 10:28
Фото: mkset.ru

Мэрия Уфы заключила два контракта на трамвайные перевозки на 27,7 млн рублей

Речь идёт о двух маршрутах в Черниковке и центре Уфы.

Управление транспорта и связи заключило два контракта на трамвайные перевозки в Уфе до конца марта. Подряд на 27,73 млн рублей получило муниципальное «Управление инфраструктурой транспорта».

По договорам, подрядчик должен будет с 9 января по 31 марта 2024 года осуществлять перевозку пассажиров и багажа на трамвае по маршрутам №8 (в Черниковке) и №5 (из центра на север по Зорге). По первому контракту трамваи должны ходить от остановки «улица Интернациональная» до остановки «Парк им. Калинина», по второму — от остановки «улица Пушкина» до остановки «Госцирк». Цена первого контракта — 16,8 млн рублей, второго — 10,9 млн рублей. Средства выделит бюджет Уфы.

За менее, чем 3 месяца в рабочие дни трамваи должны совершить по 6 783 рейса в прямом и обратном направлениях, в выходные и праздничные дни — 1794 рейса в прямом направлении, 1958 — в обратном направлении. Трамваи должны быть оснащены не менее 23 сидячими местами и оборудованием для безналичной оплаты и системой для информирования пассажиров.

Контракт получило МУП «УИТ» Администрации ГО г. Уфы — крупнейший подрядчик Управления транспорта и связи, с которым заключено 82 сделки на 658 млн рублей. С 14 марта 2023 года исполняющим обязанности директора предприятия является Олег Хмарин, в прошлом бывший главой управления-заказчика. Правопредшественником МУП «УИТ» является МУЭТ г. Уфы, ликвидированное в 2016 году, правопреемником которого также является новая организация под тем же названием МУЭТ г. Уфы, находящаяся в процессе банкротства.

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#Общество#Уфа#Госзакупки#Транспорт#Идэль Гумеров
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