Трамвайные поездки по Уфе обойдутся в 27,7 млн рублей

По договорам, подрядчик должен будет с 9 января по 31 марта 2024 года осуществлять перевозку пассажиров и багажа на трамвае по маршрутам №8 (в Черниковке) и №5 (из центра на север по Зорге). По первому контракту трамваи должны ходить от остановки «улица Интернациональная» до остановки «Парк им. Калинина», по второму — от остановки «улица Пушкина» до остановки «Госцирк». Цена первого контракта — 16,8 млн рублей, второго — 10,9 млн рублей. Средства выделит бюджет Уфы.