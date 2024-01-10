Окончание второго рабочего дня в 2024 году обернулось для Уфы пробками

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
В конце рабочего дня Уфа застряла в пробках. Сервис «Яндекс.Карты» сообщает о 9 баллах.
Транспортные заторы образовались на выезде со второй площадки ПАО «ОДК-УМПО» — стоит Уфимское шоссе, улица Трамвайная, выезд на улицу Седова в сторону Сипайлово. В Черникове из-за ДТП осложнён проезд по улице Александра Невского. На севере города также проблемы есть у автомобилистов, въезжающих на Шакшинский мост со стороны города. Авария привела к небольшому скоплению автомобилей на Новоалександровском шоссе возле «Буринтеха».
На юге города транспортный коллапс — с большим трудом удаётся выехать из центра столицы. Улицы Заки Валиди, Цюрупы, Карла Маркса, Октябрьской революции, Пушкина, Советская и Коммунистическая окрашены в бордовые цвета. Машины, выезжающие с центра, «утыкаются» в пробку у Монумента Дружбы. Также пробка образовалась на юго-востоке — на улицах Авроры, Габдуллы Амантая и Колгуевской.
Если проезд по проспекту Октября более-менее свободен, то въезд на него с Бессонова, Бабушкина, Галле, 50 лет СССР и Шафиева — испытание не для слабонервных водителей. Сложная ситуация на Российской.