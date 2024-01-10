Окончание второго рабочего дня в 2024 году обернулось для Уфы пробками

Транспортные заторы образовались на выезде со второй площадки ПАО «ОДК-УМПО» — стоит Уфимское шоссе, улица Трамвайная, выезд на улицу Седова в сторону Сипайлово. В Черникове из-за ДТП осложнён проезд по улице Александра Невского. На севере города также проблемы есть у автомобилистов, въезжающих на Шакшинский мост со стороны города. Авария привела к небольшому скоплению автомобилей на Новоалександровском шоссе возле «Буринтеха».