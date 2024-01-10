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Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

В башкирском парламенте рассказали о количестве домашних кошек и собак в регионе

Край кошек и собак. В Башкирии рассказали, сколько домашних питомцев держат её жители

10 января 2024, 15:45
Фото: 1MI

В башкирском парламенте рассказали о количестве домашних кошек и собак в регионе

Сложности в подсчёте возникают из-за того, что животные часто переходят из категории в категорию — например, бездомные находят хозяев.

В Башкирии насчитывается около 100 тыс домашних кошек и собак. Об этом сообщил «Башинформ» со ссылкой на главу Госкомитета по ветеринарии Азата Зиганшина.

В Курултае Башкортостана прошло заседание Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользовании. Азат Зиганшин выступил с докладом о выполнении закона «О ветеринарии» в 2023 году. В подконтрольном ему ведомстве работает 2 246 человек.

Также чиновник рассказал, что представить точное количество бездомных кошек и собак в регионе невозможно. Этому препятствует отсутствие чипирования, поголовного учёта и так далее. Трудности возникают из-за перехода животных из категории в категорию — например, домашние животные оказываются безнадзорными, а с улицы кошек и собак подбирают граждане или активисты.

По мнению Азата Зиганшина, примерное число домашних собак и кошек — около 100 тыс особей. В последние годы за год в среднем вылавливается 17 тыс бездомных кошек и собак.

#Общество#Новости Башкирии#Собаки#Идэль Гумеров#Кошки
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