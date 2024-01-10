Край кошек и собак. В Башкирии рассказали, сколько домашних питомцев держат её жители

Также чиновник рассказал, что представить точное количество бездомных кошек и собак в регионе невозможно. Этому препятствует отсутствие чипирования, поголовного учёта и так далее. Трудности возникают из-за перехода животных из категории в категорию — например, домашние животные оказываются безнадзорными, а с улицы кошек и собак подбирают граждане или активисты.