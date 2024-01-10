Бывшего юриста штаба Навального* в Уфе оштрафовали из-за иноагентства

Фёдор Телин ранее был юристом «штаба Навального» в Уфе, признанного экстремистской, запрещённой организацией. Осенью 2021 году правозащитник покинул Уфу, уехав из России. По его словам, он очень не хотел оставлять родной город. В ноябре 2022 года юрист внесён в список иностранных агентов под номером 488.