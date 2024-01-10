Бывшего юриста штаба Навального* в Уфе оштрафовали из-за иноагентства

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Кировский районный суд Уфы оштрафовал бывшего юриста «Штаба Навального»* в Уфе Фёдора Телина** на 30 тыс рублей за непредоставление отчётов о деятельности иностранного агента.
Фёдор Телин ранее был юристом «штаба Навального» в Уфе, признанного экстремистской, запрещённой организацией. Осенью 2021 году правозащитник покинул Уфу, уехав из России. По его словам, он очень не хотел оставлять родной город. В ноябре 2022 года юрист внесён в список иностранных агентов под номером 488.
Согласно статьи части 2 статьи 19.34 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, человек, признанный иноагентом, должен своевременно представлять сведения о своей деятельности в минюст. Они должны касаться возможного иностранного финансирования и спонсирования, проведения мероприятий (даже факт отсутствия мероприятий необходимо отражать в бумагах) и изменений сведений о лице, выполняющим функции иноагента.
Но главный специалист-эксперт отдела по делам некоммерческих организаций Управления минюста России по Башкирии заявила, что Телин не предоставлял положенные документы за второе полугодие и 4 квартал 2022 года. Сам юрист на заседание не явился.
Судья О. Лаврентьева посчитала, что вина Фёдора Телина доказана, оснований подвергать сомнению доказательства не имеется. Кировский районный суд приговорил его к 30 тыс рублей штрафа, которые должны быть оплачены в течение 60 дней со дня вступления судебного решения в силу.
Недавно мы рассказывали о судьбе активистки той же организации, в работе которой участвовал Телин.
* — «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены на территории РФ.
** — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.