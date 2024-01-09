Врачи советуют россиянам не увлекаться мандаринами

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
В разговоре с RT они предложили начинать с небольшого количества цитрусовых, постепенно увеличивая потребление, если небольшие объемы фрукта не вызвали нежелательной реакции.
Также аллергологи напомнили, что наиболее часто аллергия на мандарины наблюдается у детей: это связано с недостаточностью в детском организме ферментов, расщепляющих пищевые молекулы. Взрослые страдают от аллергических реакций на цитрусовые реже, но в этом случае важную роль может сыграть число съеденных фруктов, а также состояние желудочно-кишечного тракта.
К тому же, наличие аллергии на амброзию и полынь может приводить к перекрестной реакции на амброзию.