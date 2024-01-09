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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Врачи советуют россиянам не увлекаться мандаринами

Врачи советуют россиянам не увлекаться мандаринами

9 января 2024, 17:05
Фото: 1MI
Аллергологи Марина Аплетаева и Надежда Логина рассказали, кто не должен есть больше трех мандаринов в день.

В разговоре с RT они предложили начинать с небольшого количества цитрусовых, постепенно увеличивая потребление, если небольшие объемы фрукта не вызвали нежелательной реакции.

Также аллергологи напомнили, что наиболее часто аллергия на мандарины наблюдается у детей: это связано с недостаточностью в детском организме ферментов, расщепляющих пищевые молекулы. Взрослые страдают от аллергических реакций на цитрусовые реже, но в этом случае важную роль может сыграть число съеденных фруктов, а также состояние желудочно-кишечного тракта.

К тому же, наличие аллергии на амброзию и полынь может приводить к перекрестной реакции на амброзию.

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