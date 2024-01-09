Врачи советуют россиянам не увлекаться мандаринами

Также аллергологи напомнили, что наиболее часто аллергия на мандарины наблюдается у детей: это связано с недостаточностью в детском организме ферментов, расщепляющих пищевые молекулы. Взрослые страдают от аллергических реакций на цитрусовые реже, но в этом случае важную роль может сыграть число съеденных фруктов, а также состояние желудочно-кишечного тракта.