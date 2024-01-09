Врачи предостерегли от употребления слишком горячих напитков

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
В разговоре с RT доктор отметил, что в зябкую погоду особенно хочется горячих напитков: какао, кофе, чая, глинтвейна. Однако, если такой напиток имеет слишком высокую температуру, то он способен спровоцировать тяжелый термический ожог. А питье, содержащее алкоголь, может даже стать причиной химического ожога слизистых ЖКТ.
От воздействия горячей жидкости страдают не только желудок и пищевод, но поджелудочная железа и печень, могут возникнуть боли в животе, отрыжка, рвота.
В целом праздники Логинов охарактеризовал как непростое время для больничной системы, поскольку число граждан, объевшихся жирной и острой пищей до панкреатита или холецистита, сильно превышает показатели обычных дней. Эти состояния отнюдь не безобидны, ибо иногда приводят к хроническому панкреатиту или панкреонекрозу, в результате которого поджелудочная железа утрачивает свои функции, и тогда наступает сахарный диабет второго типа с зависимостью от лекарств.
Поэтому Владимир Логинов призвал в праздники соблюдать меры профилактики в отношении заболеваний ЖКТ, особенно для тех, у кого уже имеются хронические болезни, а в случае возникновения проблем обращаться к врачу.