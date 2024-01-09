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Published Сегодня, 18:51

Modified Сегодня, 18:52

Updated Сегодня, 18:52

Врачи предостерегли от употребления слишком горячих напитков

Врачи предостерегли от употребления слишком горячих напитков

9 января 2024, 18:51
Фото: Midjourney
Обжигающее питье способно вызвать сильный термический ожог, предостерег гастроэнтеролог клиники «Евроонко», кандидат меднаук Владимир Логинов.

В разговоре с RT доктор отметил, что в зябкую погоду особенно хочется горячих напитков: какао, кофе, чая, глинтвейна. Однако, если такой напиток имеет слишком высокую температуру, то он способен спровоцировать тяжелый термический ожог. А питье, содержащее алкоголь, может даже стать причиной химического ожога слизистых ЖКТ.

От воздействия горячей жидкости страдают не только желудок и пищевод, но поджелудочная железа и печень, могут возникнуть боли в животе, отрыжка, рвота.

В целом праздники Логинов охарактеризовал как непростое время для больничной системы, поскольку число граждан, объевшихся жирной и острой пищей до панкреатита или холецистита, сильно превышает показатели обычных дней. Эти состояния отнюдь не безобидны, ибо иногда приводят к хроническому панкреатиту или панкреонекрозу, в результате которого поджелудочная железа утрачивает свои функции, и тогда наступает сахарный диабет второго типа с зависимостью от лекарств.

Поэтому Владимир Логинов призвал в праздники соблюдать меры профилактики в отношении заболеваний ЖКТ, особенно для тех, у кого уже имеются хронические болезни, а в случае возникновения проблем обращаться к врачу.

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