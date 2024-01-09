Врачи предостерегли от употребления слишком горячих напитков

В целом праздники Логинов охарактеризовал как непростое время для больничной системы, поскольку число граждан, объевшихся жирной и острой пищей до панкреатита или холецистита, сильно превышает показатели обычных дней. Эти состояния отнюдь не безобидны, ибо иногда приводят к хроническому панкреатиту или панкреонекрозу, в результате которого поджелудочная железа утрачивает свои функции, и тогда наступает сахарный диабет второго типа с зависимостью от лекарств.