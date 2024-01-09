Военный эксперт отметил подготовку Запада к заключению мира между Россией и Украиной

Военный эксперт считает, что события последних недель помогают настроить западное общество на мысль о заключении мира между Россией и Украиной. Костикин назвал подобные настроения «первым пробным шагом», так как сейчас боевые действия на фронте стали менее активными, а события прошлого года показали несостоятельность объявленного Украиной контрнаступления. На данный момент весомых предпосылок к тому, что Киев способен успешно продолжать боевые действия, по-прежнему нет.