Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Как пишет runews24.ru, ссылаясь на оценку текущей обстановки Костикиным, на фоне ударов ВСУ по гражданскому населению в Европе набирает силу оппозиционный настрой. Примечательно, что даже на фактически антироссийском телеканале LCI транслировалось подобное выступление. Агрессия со стороны Киева становится козырем для оппозиции.
Военный эксперт считает, что события последних недель помогают настроить западное общество на мысль о заключении мира между Россией и Украиной. Костикин назвал подобные настроения «первым пробным шагом», так как сейчас боевые действия на фронте стали менее активными, а события прошлого года показали несостоятельность объявленного Украиной контрнаступления. На данный момент весомых предпосылок к тому, что Киев способен успешно продолжать боевые действия, по-прежнему нет.