Власти Уфы отменили торги на право застройки территории за парком Якутова

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Администрация Уфы отменила торги на право застройки квартала, ограниченного улицами Карла Маркса, Бориса Домашникова, Запотоцкого и бульваром Ибрагимова. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа».
Торги на комплексное развитие территории были объявлены месяц назад. Потенциальный застройщик должен будет снести половину домов на улице 9-го января, представить в мэрию график расселения их жильцов, построить многоквартирные жилые дома площадью не более 103 тыс кв метров. Объём затраченных застройщиком средств не должен быть ниже 15 млрд рублей.
Однако Башкортостанское управление Федеральной антимонопольной службы остановило торги. Надзорный орган рассмотрел жалобу компании ООО «Логистика» и увидел в действиях организатора торгов нарушения. Например, требования к участникам торгов в части предъявления опыта участия в комплексном развитии территории антимонопольщики нашли избыточными, а информацию о планируемом к застройке квартале УФАС считает неполной. Также в издании отмечают, что служба выявила разночтения в извещении о проведении торгов и проекте будущего договора мэрии с победителем конкурса.
Мэрия Уфы получила предписание об аннулировании конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории.
Сейчас квартал, который должен быть застроен, представляет собой деревню дореволюционной постройки в сотнях метров от Центрального рынка и железнодорожного вокзала. О том, как живёт местное население, мы рассказывали в фоторепортаже.