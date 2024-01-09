Власти Уфы отменили торги на право застройки территории за парком Якутова

Однако Башкортостанское управление Федеральной антимонопольной службы остановило торги. Надзорный орган рассмотрел жалобу компании ООО «Логистика» и увидел в действиях организатора торгов нарушения. Например, требования к участникам торгов в части предъявления опыта участия в комплексном развитии территории антимонопольщики нашли избыточными, а информацию о планируемом к застройке квартале УФАС считает неполной. Также в издании отмечают, что служба выявила разночтения в извещении о проведении торгов и проекте будущего договора мэрии с победителем конкурса.