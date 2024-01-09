В Уфе более 500 человек эвакуировали из школы, где загорелся плафон в кабинете

В МЧС по РБ Mkset подтвердили информацию о пожаре в здании школы №45. По информации ведомства, огонь возник в кабинете лаборанта на третьем этаже школы. Там загорелся осветительный плафон. Площадь пожара составила 0,5 кв.метров.