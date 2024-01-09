В Уфе более 500 человек эвакуировали из школы, где загорелся плафон в кабинете

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
В МЧС по РБ Mkset подтвердили информацию о пожаре в здании школы №45. По информации ведомства, огонь возник в кабинете лаборанта на третьем этаже школы. Там загорелся осветительный плафон. Площадь пожара составила 0,5 кв.метров.
Отмечается, что горение было ликвидировано в кратчайшие сроки. Пострадавших в результате пожара нет. Предварительно, из здания эвакуировано около 540 человек.
Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России. Также на месте происшествия в настоящий момент находится ВрИО начальника главного управления МЧС по РБ Эдуард Идрисов.