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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Известна причина пожара в школе в центре Уфы

В Уфе более 500 человек эвакуировали из школы, где загорелся плафон в кабинете

9 января 2024, 14:33
Фото: 1MI

Известна причина пожара в школе в центре Уфы

Подробности об инциденте сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Сюжет
Дети

В МЧС по РБ Mkset подтвердили информацию о пожаре в здании школы №45. По информации ведомства, огонь возник в кабинете лаборанта на третьем этаже школы. Там загорелся осветительный плафон. Площадь пожара составила 0,5 кв.метров.

Видео: Пресс-служба МЧС по РБ.

Отмечается, что горение было ликвидировано в кратчайшие сроки. Пострадавших в результате пожара нет. Предварительно, из здания эвакуировано около 540 человек.

Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России. Также на месте происшествия в настоящий момент находится ВрИО начальника главного управления МЧС по РБ Эдуард Идрисов.

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