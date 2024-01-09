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В ходе СВО погиб 30-летний уроженец Башкирии Ильмир Вильданов

В ходе СВО погиб 30-летний уроженец Башкирии Ильмир Вильданов

9 января 2024, 15:00
Фото: 1MI
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нефтекамска.

Ильмир Вильданов родился 23 января 1993 года в поселке Амзя. После окончания Амзинской школы, учился в Казанском социально-гуманитарном техникуме. 28 сентября 2022 года Ильмира Вильданова призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации.

«Ильмир был очень активным человеком, жизнерадостным, творческим, имел очень много друзей, притягивал своим добродушием и открытостью», — отметили в администрации Нефтекамска.

Также выделяют такие качества Вильданова, как организованность, собранность, умение быстро реагировать и принимать решения в сложной обстановке. В администрации выразили свои соболезнования родным и близким погибшего:

«Скорбим вместе с вами, знаем, что потеря очень тяжелая. Разделяем с вами горечь невосполнимой утраты».
#Общество#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Участники СВО#Похороны участников СВО
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