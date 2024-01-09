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Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Терапевт рассказал о настораживающих ощущениях после падения

Терапевт рассказал о настораживающих ощущениях после падения

9 января 2024, 17:06
Фото: 1MI
Терапевт Budu Андрей Рябков напомнил, какие ощущения после падения считаются сигналом опасности.

Так, в разговоре с RT он указал, что один из серьезных симптомов после падения — это боль, отек или ограничение подвижности в конечности. В подобном случае доктор призвал посетить травматолога, чтобы выявить возможный перелом или трещину в кости.

Перелом ребер может проявляться учащенным дыханием и пульсом. В такой ситуации рекомендуется лежать без движения до прибытия бригады скорой помощи.

Возможное сотрясение мозга при ударе головой может проявляться головокружением и тошнотой, болью в голове, сонливостью и слабостью. При появлении подобных признаков доктор рекомендовал немедленно обращаться к врачу.

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