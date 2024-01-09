Терапевт рассказал о настораживающих ощущениях после падения

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Так, в разговоре с RT он указал, что один из серьезных симптомов после падения — это боль, отек или ограничение подвижности в конечности. В подобном случае доктор призвал посетить травматолога, чтобы выявить возможный перелом или трещину в кости.
Перелом ребер может проявляться учащенным дыханием и пульсом. В такой ситуации рекомендуется лежать без движения до прибытия бригады скорой помощи.
Возможное сотрясение мозга при ударе головой может проявляться головокружением и тошнотой, болью в голове, сонливостью и слабостью. При появлении подобных признаков доктор рекомендовал немедленно обращаться к врачу.