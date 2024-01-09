Средняя зарплата чиновников в Башкирии оказалась гораздо выше, чем у рядовых рабочих

Среднемесячная номинальная заработная плата по итогам 2022 года в Башкирии для работников всех организаций составляла 49 459,7 рублей. А реальная заработная плата за год выросла лишь на 0,8%. Достичь уровня доходов чиновников граждане республики не смогли и в 2023 году — максимум был в июле, когда средняя зарплата в регионе поднялась до 58 783,9 рублей. Однако с января по октябрь 2023 года она составляла 54,9 тыс рублей.