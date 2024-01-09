Средняя зарплата чиновников в Башкирии оказалась гораздо выше, чем у рядовых рабочих

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
В Росстате отчитались о доходах чиновников за 2022 год. Данные приводит «Коммерсантъ-Уфа».
По данным ведомства, в 2022 году средняя зарплата гражданских и муниципальных служащих составляла от 57,9 до 68,6 тыс рублей. Работники региональных представительств федеральных органов власти увеличили свои доходы по сравнению с 2021 годом на 3,6% — до 60,7 тыс рублей. Служащие местной власти зарабатывали в среднем 57,8 тыс рублей (что на 14% больше, чем годом ранее). Наибольший заработок имели сотрудники республиканских ведомств — 68,6 тыс рублей, рост по сравнению с 2021 годом составил 11,1%.
Среднемесячная номинальная заработная плата по итогам 2022 года в Башкирии для работников всех организаций составляла 49 459,7 рублей. А реальная заработная плата за год выросла лишь на 0,8%. Достичь уровня доходов чиновников граждане республики не смогли и в 2023 году — максимум был в июле, когда средняя зарплата в регионе поднялась до 58 783,9 рублей. Однако с января по октябрь 2023 года она составляла 54,9 тыс рублей.
Месяц назад мэр Стерлитамака Рустем Газизов жаловался на низкие зарплаты чиновников, которые он назвал «неконкурентными». Главы городских администраций получают по 259,8 тыс рублей.